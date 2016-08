Albergue del Hospital DIF de la Niñez Hidalguense atiende en promedio a 60 personas al día Desde su apertura ha otorgado 55 mil 254 servicios a 14 mil 551 personas Estado | Estado 0 Comentarios Con una capacidad de atención para 76 personas, el albergue del Hospital DIF de la Niñez Hidalguense, atiende de manera diaria en promedio a 60 familiares de pacientes de consulta externa, estudios médicos y de terapia intensiva. Pachuca, Hidalgo a 29 de agosto de 2016.- Con un trabajo de poco más de tres años, el albergue del Hospital DIF de la Niñez Hidalguense ha sido fundamental para disminuir la suspensión y reprogramación de consultas y estudios médicos de quienes acuden de municipios alejados a la capital del estado, sostuvo Diana Fragoso Torres, jefa del área de Trabajo Social de este nosocomio pediátrico. Este inmueble es el resultado de la gestión de Guadalupe Romero Delgado, presidenta del Patronato del Sistema DIF con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la necesidad de proporcionar un espacio digno para la estancia de familias que acuden a servicios médicos y están lejos de sus municipios y comunidades lo cual les impedía asearse y comer, sumado a que “la mayoría de nuestra población es altamente vulnerable, de muy escasos recursos socioeconómicos, con poco apoyo familiar y a quienes se les dificulta mucho los traslados por su economía”, dijo Fragoso Torres. A la fecha en el albergue, se ha proporcionado atención a 14 mil 551 personas a través de 55 mil 254 servicios, los cuales han sido aprovechados por pacientes que acuden a consulta externa, de especialidades, a exámenes de laboratorio, por lo que llegan un día antes y pueden acudir a sus servicios de manera puntual, logrando así que no “se suspendan o que no se reprogramen estudios e incluso consultas, porque la gente está llegando a tiempo, porque tenemos el albergue aquí mismo dentro del hospital”, lo que les ayuda a ir temprano a sus servicios, regresar a desayunar y posteriormente retornar a sus lugares de origen. Con una capacidad de atención para 76 personas, el albergue del Hospital DIF de la Niñez Hidalguense, atiende de manera diaria en promedio a 60 familiares de pacientes de consulta externa, estudios médicos y de terapia intensiva. De acuerdo con la jefa de Servicio Social de esta institución las comunidades que más utilizan el albergue son los municipios de la Huasteca y de la zona Otomí-Tepehua, pues se tiene registro de pacientes que provienen de municipios como Huejutla, Xochiatipan, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla; mientras que del lado del Valle del Mezquital, los pacientes son de Ixmiquilpan, Chilcuautla y El Cardonal, principalmente. Aunque el albergue recibe una cuota de recuperación para poder solventar los gastos de operación, es simbólica, expresó Diana Fragoso; por 30 pesos por día se pueden alojar, desayunar y cenar, además de usar baños, regaderas y hacer uso de la lavandería; mientras que quienes sólo usan las regaderas y hacen una comida, únicamente pagan 15 pesos. Desde que arrancaron operaciones en el alberge en el mes de marzo del 2013, la tarifa tuvo un incremento de cinco pesos, indicó la jefa de Trabajo Social, pues anteriormente pagan 25 y 10 pesos; de acuerdo con las autoridades hospitalarias les está brindando a las familias un ahorro de 450 pesos por persona, en caso de que realizarán estas actividades fuera del albergue. Fragoso Torres recalcó que a pesar de la cuota de recuperación es baja, en caso de que los familiares de los pacientes no puedan cubrir con esta cuota, se cuenta con el apoyo del Voluntariado del hospital, quienes cubren este pago para que puedan hacer uso de estas instalaciones. Anita García González, madre de Arturo un niño de cinco años que se quemó, compartió que en el albergue la han atendido bien, pues debido a la gravedad de su paciente no se había podido despegar del hospital, por lo cual había permanecido sin comer y sin asearse varios días. Ella proviene de la comunidad de San Antonio el Paso en el municipio de Omitlán de Juárez, pero agradeció que otra madre le recomendó usar estas instalaciones y expresó que lo seguirá haciendo durante todo el tiempo en que su hijo este en el hospital. Por su parte, Lina Pérez Morales, dijo que al no conocer que existía un albergue su esposo llegó a pasar la noche fuera del hospital padeciendo por el frío de la madrugada. Esta pareja proveniente del municipio de Huasca de Ocampo, tiene internado a su hijo de seis años por el padecimiento de la enfermedad de Kawasaki, la cual inflama sus vasos sanguíneos, por lo que requiere de un tratamiento largo el cual se ha complicado porque presentó neumonía. La madre destacó que el albergue, es una buena opción para ellos, pues el pago de 30 pesos, lo consideran muy accesible, por lo que se los ha recomendado a otros padres que tienen a sus hijos internados, “para qué vamos tan lejos si tenemos donde quedarnos”, pues el albergue es un lugar limpio, ordenado, atendido y con rica comida. Finalmente, Adriana Guzmán Portillo, originaria de la comunidad de Huistícola en el municipio de Metztitlán, mencionó tener varios días en el hospital, acompañando a su hija de cinco meses, quien padece hidrocefalia severa. Por ello y debido a que se encuentra a seis horas de su lugar de origen, ella hace uso del albergue, porque es un lugar seguro donde quedarse, bañarse, cenar y lavar su ropa, porque dice que de la cabecera municipal de su lugar de origen, tiene que caminar cuatro horas para llegar a su domicilio, lo que se suma al complicado estado de salud de su hija, por ello debe permanecer muy atenta y cerca del hospital. Expresó que ella siempre invita a los padres que van llegando al hospital a que hagan uso del albergue, pues hay casos como el de una señora que tenía ocho días que no se había bañado, precisamente por la distancia entre su casa y el nosocomio pediátrico.