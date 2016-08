Pirataje en transporte será delito en SLP

Lo anterior fue informado por el legislador, quien la mañana de ayer sostuvo una reunión con representantes de la agrupación AMOTAC, quienes expusieron al diputado la urgencia de que ya se liberen las concesiones para el servicio de taxi que ya se encuentran autorizadas para diferentes municipios del estado; entrega que se encuentra detenida por el titular de la SCT en el estado, Ramiro Robledo López, a lo que el legislador respondió, “Ya están los estudios de la universidad ya se sabe cuántos vienen a cada municipio, la modificación de ley que yo he intentado aprobar y que me han bloqueado los taxistas de San Luis Potosí, es lo que mantiene todo detenido, le he dicho a Ramiro que ya empiece a entregar las concesiones de Rioverde, Matehuala, Valles, Tamazunchale y que S.L.P se espere, si los de la bronca son ellos que se esperen”.

Agregó que hace tres meses se modificó la ley para que se regularicen las concesiones, tiempo en el cual mucho del pirataje ya debería de estar en proceso de regularización pero no se ha hecho nada, por lo que el pirataje continúa en aumento amen de la incapacidad de los delegados que fueron nombrados en la huasteca de la SCT, “si no pueden que se vayan, que los cambien, a mí no me interesa que sea pariente, primo, hermano de una compañera mía diputada, que sea pariente, primo, hermano, del secretario general de gobierno, a mí me vale madre, hay que venir y hay que servir y hay que entender, hay que imponerse y hay que hacerlo, yo no sé Ramiro si está enterado o no está enterado de lo que está sucediendo, yo se lo dije antes de venir, Ramiro está pasando esto vamos a tratar de darle salida, hay demasiada corrupción y está creciendo la corrupción, están creciendo las detenciones, están creciendo las multas, está creciendo todo el desmadre, se va a salir esto del huacal”, indicó Desfassiux.

En cuanto a la modificación a la ley que pretende, en ella dice se calificaría ya como delito el pirataje con una sanción de 3 meses a un año de prisión, además de que aquellos que demuestren tener más de 15 años trabajando como choferes de taxi tengan derecho a una concesión automática, situación a la que se han opuesto concesionarios de la capital del estado.