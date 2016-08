Apreciaciones Alfajayucan sigue siendo blanco de reclamos de parte de los ciudadanos. El día de ayer alrededor de las nueve de la mañana arribaron a palacio municipal un grupo de padres de familia quienes solicitaban una respuesta en cuanto al estímulo educativo que se les adeuda por parte de esta administración; los inconformes temen los dejen plantados y por la premura del tiempo pasen los días y se finalice el periodo del actual edil. Esto a una semana que se termine la administración municipal. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Provenientes de la comunidad de Zozea, padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano decidieron llegar a temprana hora a las instalaciones de presidencia municipal, en donde abordaron al Secretario Municipal, Herón Arteaga Falcón, esto con el fin de solicitarle una pronta respuesta respecto a los estímulos económicos que se adeudan desde el año 2014 a este plantel educativo. Se llevó una reunión de manera improvisada en las oficinas de la Secretaría Municipal, en donde los padres de familia encabezados por la presidenta del Comité de Becas, Soledad Torres Márquez, externaron sus peticiones respecto al asunto relacionado al adeudo de despensas que se tiene con los padres beneficiarios del Programa de Estímulos a la Educación, en donde después de un minucioso diálogo se llegó a un acuerdo firmado por el Secretario Municipal y la presidenta de becas de dicho plantel educativo. La minuta de trabajo refiere “el Lic. Herón Arteaga Falcón, en representación del Presidente Municipal Lic. Oscar Adalberto Ángeles García, se compromete en entregar el día jueves 01 de septiembre del presente año, a las 13:00 horas, la cantidad de $33,600.00 (Treinta y Tres Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N) a la presidenta de becas por concepto de pago total de despensas del Programa Estímulos a la Educación, de la Esc. Prim. “Ignacio M. Altamirano de la localidad de Zozea, Alfajayucan, Hgo” (sic). Se menciona que 42 niños son los afectados, mismos que cada padre de familia de este recibirá en efectivo el estímulo educativo, ya que originalmente se otorgaba una despensa, pero por acuerdo de las partes se pagará mil pesos por cada despensa. Los vecinos esperan que las autoridades entreguen una administración sana, que no les vean la cara “como siempre lo hacen, que cumplan un poco de lo que han dicho, tenemos miedo que nos engañen como a las otras comunidades, ya que el presidente ya mero acaba su periodo”. Mire estimado, bien sencillo, si esto fuera transparente ya se hubiera aclarado desde cuándo, y porqué quieren ganar tiempo. Mire nomás, si no es la única comunidad afectada, son varias, así que ese día estarán el resto tratando de que les resuelvan. Los niños no tienen la culpa de tremenda situación, solo imaginar que algunos niños no les dieron su programa de estímulos a la educación es afectar a los menores en su alimentación. Pero Ixmiquilpan no es diferente, Alumnos y personal docente del Centro de Estudios Extraescolares (CEDEX) “Benito Juárez” continúan con su petición de que el ayuntamiento municipal, aún encabezado por Cipriano Chárrez Pedraza, les regrese el edificio que durante más de 30 años fungió como sede para esta institución educativa, realizando la petición juntando firmas entre la ciudadanía general. Liliana Hernández Lugo, Directora del CEDEX “Benito Juárez”, dio a conocer a esta redacción que tanto maestros como estudiantes han estado pidiendo el apoyo de la ciudadanía en general, esto recabando firmas “para que la autoridad municipal les restituya la posesión del edificio que fungía como escuela primaria y secundaria para jóvenes y adultos (sic.)”. Sin embargo, pese al gran obstáculo que la Presidencia Municipal les ha puesto a este grupo de docentes, en donde en las reuniones que tuvieron con Ángel Said Vera Salomón, Secretario Municipal, indican no llegaron a ningún acuerdo manteniéndose tajante en su decisión el funcionario público; las maestras continúan con el gran apoyo y servicio que realizan ante la ciudadanía ya que estos días han utilizado el parque que se encuentra frente a las instalaciones que ocupaban hasta el pasado martes. Se trata de una escuela por favor, no pueden echar a los alumnos a la calle solo porque el alcalde tiene compromiso político con algunas supervisiones educativas, las cosas se hacen bien, aquí también los alumnos refieren la solidaridad de la sociedad. Cipriano Chárrez le deja tremendos problemas a Pascual Chárrez, todo indica es intencional. Luego de que en el municipio de Tamazunchale fue reconocido el primer caso de Zika en una mujer embarazada, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) ha incrementado sus alertas ante la frontera estatal en Chapulhuacán y San Felipe Orizatlán, Huejutla; informa que a la semana epidemiológica número 33 con corte al 29 de agosto del año en curso, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPH) confirmó dos casos autóctonos de enfermedad por virus del Zika, mismos que recibieron tratamiento con buena evolución. El primero diagnosticado en un masculino de 30 años y el segundo en una femenina embarazada de 25 años, ambos del municipio de Huejutla. Cabe agregar que el tema sobre todo en temporada de lluvia es mayormente intenso, aun cuando la comparativa con Chiapas, Guerrero y Veracruz (esta última colindante con Hidalgo) el estado se encuentra muy por debajo de los casos de zika, además de que se mantiene estricta vigilancia a la mujer embarazada detectada con esta enfermedad, quien evoluciona de manera satisfactoria. Además se reforzó la vigilancia epidemiológica, identificando 25 casos probables los cuales fueron descartados por el LESPH, por lo que la SSH pide a la población continuar con las acciones de la estrategia "LAVA, TAPA, VOLTEA Y ELIMINA" para disminuir la presencia del mosco transmisor de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya.