Espejeando

La nostalgia y la impotencia son dos de los principales aspectos emocionales que invaden al común de los aún presidentes municipales, nostalgia porque acostumbrarse a lo bueno es lo más fácil en esos menesteres. Impotencia porque en el recuento de sus cuatro años y siete meses, un lapso histórico irrepetible de tiempo seguramente, no les bastó para concretar otros sueños de grandeza irrealizables o bien cumplir con el más modesto compromiso hecho con la ciudadanía durante su campaña. O quizás evocar fugazmente la idea de recuperar a los verdaderos amigos que un mal día relegaron al olvido porque ya no los consideraron al mismo nivel de su categoría… Y ahora habrá qué empezar de nuevo. Con dinero eso sí, pero a empezar de nuevo ya sin el aura de poder e inmunidad. Y es precisamente un casi ex alcalde de la sierra quien vive en carne propia este final de telenovela. Pues en sus cuatro años y siete meses pareció vivir en otro planeta. Y como diría aquella melancólica canción: de tanto correr por la vida sin freno, se olvidó que la vida se vive un momento… Y todo porque cuando se acordaba de vivir, le daba por enviar mensajes terrenales y tenorios, entre lo cursi y el amor de estudiante. Una especie de juego terapéutico para relajar la tensión que produce el agotador trabajo de estadista municipal. Pues oiga usted no crea que es cualquier cosa gobernar 60 comunidades y dirigir los destinos de miles de habitantes. No, si es un trabajo ingrato… del que simples mortales no tenemos ni idea. Como no tiene idea este próximo ex presidente, de qué hacer ahora que se le acabe el fuero y los privilegios y como un ciudadano más, común y corriente, tenga que enfrentar sus excesos por ese adictivo uso del WhatsApp, enviando mensajes comprometedores que ahora empiezan a ser más incómodos que una auditoría. Sirva este ejemplo que no necesita nombre ni apellidos porque seguramente no será el primero ni el último, para aquellos que por descuido u omisión, aún tienen adeudos rezagados, sobre todo con personas que les tendieron la mano cuando eran unos reverendo desconocidos y muy pocos les tenían confianza hasta para fiarles unos tamales pintos. La cuestión es que si antes se aventaban a patín largas caminatas para poder llegar a un aula, haciendo servicio social; hoy el precio que están cobrando por esas labores prestadas a la nación está saliendo muy caro al erario; pues lo mismo regalan un Ipad o hasta un auto con tal de cumplir sus más caros deseos y desde luego satisfacer sus bajos instintos, aunque éstos últimos no siempre se vean correspondidos ante lo corriente que resultan sus cortejos, como no podría ser de otro modo sabiendo de sus pobres orígenes, que no lo fueran tanto por cierto sino opacaran los mismos con actitudes mediocres que los evidencian en su cruda realidad de no haber superado nunca las carencias de afecto, y las propias de recursos económicos, y que hasta la fecha los persiguen como trauma, acomplejándolos en su falta de autoestima que no saben compensarla de otro modo que no sea precisamente con esas bajezas y que por lo mismo aún habiendo logrado escalar la cúspide, muy en su fuero interno tienen presente que siguen estando tan abajo en la escala de valores.