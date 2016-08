Confirma SSA dos casos de Zica en Huejutla Invita a no bajar la guardia contra zika, dengue y chikungunya HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), informa que a la semana epidemiológica número 33 con corte al 29 de agosto del año en curso, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESPH) confirmó dos casos autóctonos de enfermedad por virus del Zika, mismos que recibieron tratamiento con buena evolución. El primero diagnosticado en un masculino de 30 años y el segundo en una femenina embarazada de 25 años, ambos del municipio de Huejutla. Cabe destacar que en comparación con otras entidades de la República como son Chiapas, Guerrero o Veracruz (esta última colindante con Hidalgo) el estado se encuentra muy por debajo de los casos de zika, además de que se mantiene estricta vigilancia a la mujer embarazada detectada con esta enfermedad, quien evoluciona de manera satisfactoria. Además se reforzó la vigilancia epidemiológica, identificando 25 casos probables los cuales fueron descartados por el LESPH, por lo que la SSH pide a la población continuar con las acciones de la estrategia “LAVA, TAPA, VOLTEA Y ELIMINA” para disminuir la presencia del mosco transmisor de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya. La solución para disminuir los casos de estas enfermedades, no es el insecticida, ni la medicina, somos “todos”, por ello la importancia de no bajar la guardia para evitar la presencia del mosco. En la región de la Huasteca se han realizado diferentes acciones para evitar la propagación del vector; entre las que destacan rociado preventivo con insecticida en viviendas de casos probables, nebulizaciones en municipios de riesgo, y control del mosco transmisor, además de la visita domiciliaria por parte del personal de Promoción de la Salud, para fortalecer la estrategia, “Lava, Tapa, Voltea y Elimina”. Se realizaron 33 encuentros de sensibilización y medidas de prevención, control de vectores con delegados de colonias y siete comités locales de salud, 81 escuelas de nivel básico, medio superior y superior, así como intervenciones en 21 entornos para verificar que se encuentren libres de criaderos (15 iglesias y seis panteones), también en diversos espacios públicos como; terminales de autobuses, transporte local, hospitales, mercados y universidades. En promoción a la salud, se desarrollaron 42 sesiones educativas donde participaron mil 186 personas, impartiendo 11 talleres a población abierta con 266 asistentes y 17 asambleas comunitarias. Se han visitado 17 mujeres embarazadas para fortalecer medidas preventivas individuales y se desarrollaron tres Jornadas Masivas de Eliminación de Criaderos. De manera coordinada el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX; SEDENA, Cruz Roja y Medicina Privada), capacita permanentemente al personal médico y de enfermería para identificar signos y síntomas de dichas enfermedades; así como proporcionar el tratamiento específico. Es fundamental que los municipios realicen las siguientes acciones básicas: Chapoleo y jornadas de limpieza permanente en la rivera, iglesias, escuelas, panteones, mercados, lotes baldíos y todo aquel espacio de concentración para la población. Vigilar la limpieza y desinfección de tinacos y cisternas de edificios públicos, incluyendo la Presidencia Municipal. Mantener todos los días cubiertos con tapa o plástico resistente, todos los depósitos donde se almacene agua. Programar y difundir horarios y rutas de recolección de basura, en cada una en las localidades, colonias y manzanas por lo menos 2 vez a la semana. Generar alianzas para el acopio y eliminación de llantas que no son utilizadas, que se encuentran almacenadas o a la intemperie en los patios de las casas, vulcanizadoras o abandonadas en la calle y que pueden convertirse en Asegurar el perifoneo, difundiendo mensajes clave para la eliminación del mosco transmisor. Pinta de bardas, elaboración de lonas, carteles, trípticos, mantas y reproducción de los materiales validados. Aportar vehículos para la realización de las acciones integrales de control de las enfermedades transmitidas por vector. Ante este panorama, la SSH recomienda a la población: Intensificar las medidas de auto cuidado personal (uso de ropa con colores claros, de manga larga, uso de repelentes), sobretodo en embarazadas.

Colocar mosquiteros y pabellones que impidan el paso del mosco transmisor.

Las mujeres embarazadas deben asistir a sus controles prenatales.

En caso de síntomas como: fiebre, dolor de cabeza, exantema, conjuntivitis o dolor muscular, evitar auto medicarse y acudir a la unidad de salud más cercana.

Mujeres y hombres en edad reproductiva, acudir a unidad de salud para recibir orientación sobre planificación familiar. ¡Sin criaderos no hay mosco, y sin mosco no hay enfermedad!