Quien no conoce las leyes, no es prudente que gobierne Afirma el Ex diputado local del PAN, Herlindo Bautista Sánchez HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Herlindo Bautista Sánchez. Huejutla, Hgo.- A toda panista de “sepa” le debe dar pena que las personas que aspiren a cargos de elección popular desconozcan la Ley Electoral, entonces la decisión tomada por el tribunal federal de anular la elección de San Felipe Orizatlán fue acertada porque seguramente encontraron las pruebas suficientes para determinar esto y con ello promover la conformación de un consejo de carácter municipal y obligar a un periodo de elección extraordinaria en dicho punto de la Huasteca hidalguense. Esto fue pronunciado por el ex diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Herlindo Bautista Sánchez, en entrevista con Zunoticia, lugar donde también mencionó públicamente que quien desconoce la Ley electoral, no es prudente que gobierne cualquier municipio de esta entidad. “A mí me da vergüenza que un aspirante a cualquier cargo, en este caso a Alcalde no haya sido capaz de guardar la norma, 124 páginas del código electoral, no pudo cumplirlas, entonces sino pudo con esto, podrá cumplir con todo el marco jurídico que afecta la vida de un municipio, me queda claro que la decisión tomada por los Magistrados fue buena, entonces no merece estar gobernado en nombre de Acción Nacional”, destacó. Bautista Sánchez reconoció que el ahora ex candidato de Acción Nacional cometió muchos errores, al grado de ya no recibir a la gente que lo apoyó durante la campaña proselitista y dijo que el triunfo del PAN en San Felipe Orizatlán dependerá del candidato que se postule para enfrentar el proceso local extraordinario que habrá de desarrollarse en ese punto de la Huasteca del estado de Hidalgo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Resuelven CDHEH queja por condicionar inscripción Sanear alberca del Parque de Poblamiento Preparada CR para auxiliar en tomas de protesta de Gobiernos Municipales Urgen al Secretario de la UCLA descacharrización del Mercado Conmemora FDOMEZ el Día internacional del Detenido-Desaparecido