Denuncian a ex director del Registro Civil por cobrar y no realizar trámites Vecina de Tlalchiyahualica lo puso en evidencia; se presume que hay un aproximado de 100 personas a las que les hizo lo mismo. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Simón Bautista fue evidenciado por una vecina de Tlalchiyahualica ya que le cobró por realizar un trámite y presumiblemente no lo hizo. Yahualica, Hgo.- Vecina de la comunidad de Tlalchiyahualica acudió el día de ayer a las instalaciones de la presidencia municipal para solicitar una explicación del porqué el trámite de corrección de su acta de nacimiento no se había realizado, ya que previamente entregó el pago al que fungía como titular del área, Simón Bautista Bautista. Angelina “N”, es la persona quien por enésima vez acudió a las oficinas del Registro Civil para conocer el avance del trámite que supuestamente ya había iniciado el ex director del área y también aspirante a la candidatura del PRD a la presidencia municipal. Recordó que entregó la cantidad de 430 pesos a la secretaria del Simón Bautista, prometiéndole que el trámite se iniciará de inmediato, sin embargo y al pasar de los meses no ha tenido una respuesta positiva. Agregó que dicha corrección en su acta de nacimiento sería para poder realizar otros trámites oficiales, pero hasta el momento no ha podido iniciarlos ante la responsabilidad del ex funcionario municipal. Así mismo, expresó estar cansada de estar acudiendo a la presidencia, ya que al ser de bajos recursos económicos juntó el dinero necesario para iniciar el trámite, además de estar gastando para el pasaje y solo escuchar negativas de dicho trámite. De esa forma, el personal que en ese momento se encontraba laborando, le informó a la vecina de Tlalchiyahualica que tratarían de verificar si la corrección ya se realizó en la ciudad de Pachuca, sin embargo no estaban seguros de finalizarlo ya que solo laborarían hasta el día viernes y para el próximo lunes entrarían en funciones los nuevos empleados de la siguiente administración. Es por ello que la invitaron a buscar a Simón Bautista para que le devolviera el dinero y nuevamente iniciara el trámite. Por otro lado, es necesario informar que no solo existe una afectada, ya que son varias las personas a las que presumiblemente defraudó el ex titular del Registro Civil, sobre todo que aún y cuando ya no laboraba en la presidencia hacía creer a la gente que era funcionario y cobraba para llevar a cabo los trámites que la gente le solicitaba en su domicilio. COBRO POR TRÁMITES NO ERAN REPORTADOS A TESORERÍA Finalmente es necesario recalcar que Simón Bautista realizaba el cobro el trámites de corrección de actas nacimiento, expidiendo para ello un recibo con el sello oficial del área, sin embargo, el dinero presuntamente se lo quedaba ya que no lo reportaba a Tesorería Municipal, por lo que existe un promedio de más de 100 personas a las que prometió ayudar y no lo hizo, ya que al terminar el periodo de registro de candidatos y no quedar nominado, ya no regresó a trabajar ni muchos menos hacer la entrega de la documentación al área de Contraloría; de acuerdo a los mismos empleados de la presidencia, son varios los documentos oficiales que quedaron en manos de él, además de los mismos vecinos que le pidieron su apoyo, por lo que existe el temor que haga mal uso de ellos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde inauguró el Centro Recreativo Cultural de Zoquitipán Rindió su 5º Informe de Gobierno el alcalde Perfecto Hernández Bautista Existe un avance en última entrega de información ante la ASEH Quitan presidencia de UPADEM a Joel Rodríguez Por iniciar la transición de poderes en el municipio