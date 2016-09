“Sin alarma ni pánico sobre caso de zika en Tamazunchale”:Jurisdicción Sanitaria VI Descarta que haya psicosis entre la población por la persona infectada con el virus. Tamazunchale S.L.P.- La Jurisdicción Sanitaria VI, descartó que exista alarma o pánico por caso de Zika, esto derivado a que la persona infectada se encuentra en la capital potosina con más medidas de prevención, a fin de que su embarazo salga bien, además de llevar los cercos sanitarios en vecinos municipios. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Óscar Jiménez Villalobos, descartó que exista alarma o pánico por caso de Zika. Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Óscar Jiménez Villalobos, mencionó “mantenemos el sector con las medidas de prevención con zika, dengue o Chikungunya, tenemos siempre los cercos sanitarios, trabajando de la mano con instituciones, comités de salud y centros de salud”. Los malestares que presenta el zika son: dolores de cabeza leve, malestar general, conjuntivitis y dolores articulares. El funcionario de salud dijo, “retomando el caso de zika en el municipio, la Dirección de Jurisdicción, mencionó que se está trabajando para prevenir, recalcando que no se esperan más casos, porque se están llevando los cercos sanitarios en los diferentes municipios, para que más personas no salgan con virus debido a que colindamos con los Estados de Hidalgo y Veracruz, donde existen casos, las acciones se llevan desde el primer momento y este caso de zika, no es de alarma, ni pánico”. Al cuestionarle sobre los riesgos que puede tener la familia, afirmó “los riesgos son mínimos, ya que al saber los resultados se fumiga el área donde estuvo la persona contagiada, a fin de que el mosquito no realice más piquetes y mientras no salga otro caso, no hay de qué preocuparse”. “En la paciente infectada, al estar embarazada puede tener mínimo de riesgo de que su bebe nazca con microcefalia, es una afectación en la cual la cabeza de una persona es mucho más pequeña de lo normal que otras de su misma edad y sexo, pero la madre es atendida en la capital potosina y se encuentra en tratamiento y observación para prevenir este caso”. Señaló que lo que debe de realizar la ciudadanía, es mantener los hogares en buenas condiciones libre de cacharros, monte, donde se pueda criar el mosco transmisor, además de colaborar con los sectores de salud para la prevención y atenderse de manera inmediata al sentir malestares en su cuerpo. “Son situaciones que no se pueden evitar derivado a la entrada y salida de la población al municipio y al contar con los vecinos municipios de Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, solo queda mantener el cuidado”, puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Perdonan lista escolar, pero no cuotas mensuales en Malintzin Buscan disminuir problemas de obesidad y desnutrición Aprueba Consejo de Desarrollo Social 9 millones de pesos Descarta SEER apertura de nuevas escuelas Vehículos dañan línea de agua en el centro