Nuevo modelo educativo exige tecnología y no la proporciona "El aula de medios está acéfala, además, la URSEH no nos ha entregado completos los libros de texto"; Ana Laura Berridi Matlapa, SLP.- La directora interina de la Escuela Primaria Emiliano Zapata de este municipio Ana Laura Berridi Medina, señaló que en el nuevo modelo para el programa de enseñanza, les exigen que lleve a cabo en base a la tecnología, pero enfatizó que en el plantel no cuentan con computadoras, ni aula de medios para cumplir con ese requisito, por tanto invitan al gobernador y al Secretario de Educación en el Estado a que les ayuden y se logren las gestiones necesarias para mejorar ese punto.

"Tenemos problemas para cumplir con el nuevo modelo de enseñanza"; Ana Laura Berridi. Berridi Medina comento que este ciclo escolar están iniciando con dos problemas, uno de ellos es que los padres los están puntualizando y no han podido entregar completos los libros de texto a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, los cuales la URSE-HS (Unidad Regional de Servicios Educativos zona Huasteca Sur) dijo no se los ha terminado de otorgar al plantel. "Aparte otro problema es también la sala de medios misma que está acéfala, ya que no contamos con computadoras para poder impartir las clases de computación, explicarles a los alumnos como se trabaja con la tecnología y que tan útil es para el aprendizaje, pero las computadoras que tenemos están descompuestas" señaló. Agregó Berridi Medina "estamos buscando soluciones para poder trabajar de manera directa con los padres de familia y estamos gestionando unos equipos de cómputo para así poder activar la sala de medios, además que le estaremos haciendo la invitación al Gobernador del Estado y al Secretario de Educación que visiten el plantel y vean las necesidades que tenemos para que nos apoyen, ya que las gestiones y solicitudes se han realizado, solo falta que las autoricen y apliquen" finalizo la directora.