Pastor criticó la reunión que tuvo EPN con Donald Trump El pastor evangélico de Valles Rodolfo del Ángel del Ángel, de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reforma “El Divino Redentor” calificó como totalmente desafortunada, innecesaria e infructuosa la reunión que tuvo el pasado miércoles en Palacio Nacional el presidente de México Enrique Peña Nieto con el candidato del Partido Republicano de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios RODOLFO DEL ÁNGEL se pronunció sobre la visita de Donald Trump a México el pasado miércoles “Justo cuando creí que mi capacidad de asombro había llegado al límite, nuestro presidente se reúne con Trump. Como estrategia política lo menos que podemos decir es que fue totalmente desafortunada, innecesaria e infructuosa (para los mexicanos, por supuesto). Ciertamente benéfica para el candidato republicano que va abajo en las encuestas. A veces callar es la mejor respuesta, la más digna e inteligente. No se olvida nuestro presidente que antes que rendir homenaje a ese personaje siniestro, engreído, racista y provocador debe hacer valer la justa indignación de todos los mexicanos, los de aquí y los de allá en el país del norte” publicó el pastor la noche del miércoles en su red social. El pasado miércoles, por invitación de Peña Nieto, Donald Trump estuvo en México, visita que fue duramente criticada porque éste, en el último año se ha dedicado a hablar mal del País al decir que los connacionales que trabajan o emigran hacia los EUA son delincuentes. “No se trata de dejar a un lado la diplomacia, se trata de hacer política de manera inteligente y para el bien, en principio, de sus gobernados. No se trata tampoco de hacerlo culpable de todos los males del país, para ello bastan sus acciones de gobierno. Llega a su 4o. Informe con un alza en la gasolina y en la energía eléctrica. Lo de Trump no me lo explico, a menos que esté tratando de ganarse a un amigo para cuando deje los Pinos” escribió. “Si, oramos por nuestras autoridades y respetamos la ley por motivos de conciencia, pero esto no nos hace ciegos de la realidad. Me uno a la indignación y la decepción de muchos compatriotas y ruego a Dios que mi nación pueda encontrar el camino de la paz, la esperanza y el bienestar que sólo el reino de Cristo ofrece” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Marcha nacional en contra de la adopción por parejas del mismo sexo Personal de CEFIM realizó verificación preliminar a direcciones municipales Darán capacitaciones para Silentes Remodelan rastro por observaciones de COEPRIS Área de Urgencias del Hospital de Valles tiene nuevo titular