Apreciaciones En sesión de pleno celebrada ayer, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Estado De Hidalgo, ordenaron al Presidente Municipal de Ixmiquilpan Cipriano Chárrez Pedraza y a la Secretaria de Finanzas Judith Sonia López Olguín del mismo Ayuntamiento, el pago de dietas a síndicos y regidores. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El TEEH declaró por unanimidad de votos, fundados y operantes los agravios presentados por Eugenio Contreras Cortes, Taurino González Cruz, Mateo Mithé Peña, Mercedes Rocha Cervantes, Vicente Mendoza Tomás, Elena Hernández Benitez, Margarita Clementina Olguin Ambrocio, Filemón de la Cruz Paredes y Juliana Sánchez Ortiz. Mediante prueba de estados de cuenta que evidenciaron la omisión de su dieta a partir de la primera quincena del mes de junio, y hasta la fecha, pago que quincenalmente correspondía a $9,574.ºº para Regidores y $10,721.ºº a Síndicos. A pesar de haber un documento público donde de manera pública anunciaron su renuncia a su encargo de regidor, al ser un cargo irrenunciable y culminar el gobierno municipal finalizaron demandando por lo que más les interesó su pueblo en 4 años siete meses, cobrar la dieta. Cabe recordar que este grupo de regidores, y síndicos, así como los que estuvieron del lado del alcalde, su labor real fue levantar la mano, y no entender la real función de fondo de un regidor, pues todos en general no emitieron iniciativa alguna u reglamento apropiado para enriquecer las normas de convivencia de la sociedad, sus comisiones que recibieron solo fueron etiquetas de las que nunca se ocuparon por atender, a pesar de ser importantes espacios que la sociedad necesita tener regulados. Pero esto es importante como experiencia para los nuevos regidores que asumirán el encargo, si bien el regidor obtiene su espacio como representante de la sociedad y es ahí donde la representación política se ubica, es decir si esa representación se hace para acciones negativas pues quedarán exhibidos, los regidores no pueden tomar su espacio como una trinchera, por que estarían abusando del interés fundamental de sus representados que es el bien común. Pero éste grupo opositor tuvo la oportunidad de sentar un precedente, de manera valiente, formal, lograron equilibrar las fuerzas políticas, la salida estaba en sus manos, ellos tenían la manera de apagar al alcalde Cipriano Chárrez una vez que lograron ser nueve regidores, pudieron haber generado la ingobernabilidad y hasta pensar en un cambio de gobierno municipal, pero había otras salidas, la de estirar la mano. Sus asesores los llevaron a la negociación, de eso no dicen nada a los ciudadanos a los que le debieron haber llevado esa negociación en obras y prefirieron llevárselo de manera personal. Ahí fue donde perdieron todo, todo lo que implica en confianza, en formalidad, por que ahora tendrán que salir estas cosas, deberán explicarle a los priistas, a su partido y los priistas a reclamarles, pero más allá de los priistas, sino a los vecinos de algunas comunidades que se identifican con su instituto político. ¿Fue el trabajo positivo para la gente? porque finalmente ahí estaban para eso. El pretexto de que el alcalde no les daba información, de que eran asediados, y si esto sucedió, pues era parte de un todo, se generó un remolino tras que un solo regidor por un conflicto de carácter personal entre su jefe político externo y el alcalde Cipriano Chárrez logró llevarse al resto de regidores a una aventura que no entendieron. La pregunta es ¿Los priistas quieren de nuevo este episodio en los siguientes cuatro años? O realmente entendieron que hasta para ser oposición hay niveles, hay diplomacia, educación, cultura política, señores regidores (todos) viene otra oportunidad para atender al pueblo de Ixmiquilpan. ¿Están preparados los regidores de la administración de Pascual Chárrez (todos) para atender y entender la responsabilidad que tienen enfrente? ¿Los regidores priistas sabrán a lo que van? Tendrán el temple de sentarse a debatir de manera sobria, sólida y congruente?. Pascual Chárrez podrá entablar con los regidores contrarios un esquema de respeto y voluntad política para atender algunas propuestas de los regidores de oposición y de esta manera darle gobernabilidad política a su ejercicio de gobierno?, sabemos desde luego que este equilibrio depende de capacidades en el entendimiento político, la cerrazón política ya la vimos cuatro años siete meses y seguramente que nadie quiere que se repita eso. Ahora la presidencia municipal de Alfajayucan se le conoce como "la ebria" y es que ya es todos los días que está tomada y cuando no son reclamos fuertes. Cerrar de esa manera su administración solo deja entrever la poca seriedad que el alcalde le dio a ese municipio, hoy esto habla de que el descontento no será en contra de la candidata del PRI, sino el reflejo contra el alcalde Oscar Adalberto Ángeles. Por cierto en este municipio también se viene la renovación de la dirigencia del PRI y veremos como será la disputa interna. El PAN de manera organizada se adelantó para dar a conocer de manera oportuna todo lo que será la toma de protesta de sus alcaldes, se trata de información formal de los horarios establecidos y programados.