El hecho de que alguna de las cabezas en un ayuntamiento falle, no quiere decir que todas lo tengan que hacer, y en Coxcatlán a pesar de que los señalamientos van en contra del ayuntamiento durante el primer año de gobierno, estos no han tocado a la presidenta del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia Kuoying Lee Luevano a quien reconocen su sensibilidad para trabajar de cerca con la gente, lo cual la ha llevado a ser estricta con sus colaboradores a quienes pide dedicación a las labores que diariamente realiza y reprende a quienes no brindan la atención correspondiente, tal es el caso de que ha llamado la atención de trabajadores que por encontrarse entretenidos con el celular no atienden a la gente, al grado de que ha determinado que si estos no se ponen las pilas serán cambiados de departamentos o en su caso destituidos, lo cual es lo correcto aun cuando no lo parezca para todos y menos para los afectados. Apreciación Huasteca Centro En Tancanhuitz el día de ayer ya varios funcionarios de diferentes municipios aledaños que tenían que circular por la carretera federal a la altura de Xolol se pusieron a temblar ante la amenaza de una manifestación pacífica que podría bloquear durante un buen momento la carretera federal, y lo cual hubiera resultado cierto ya que hasta una unidad pesada se habían llevado para bloquear en caso necesario, salvándolos el hecho de que el procurador de justicia en el estado dialogó vía telefónica con el representante legal de los padres de familia de los jóvenes que fallecieran en el accidente carretero de la Valles Rayón, y que se comprometiera a resolver las peticiones que estos presentaron y en las cuales buscan principalmente que se le dé la pena máxima al conductor del full tráiler que presuntamente originó el percance. En materia de transporte en Tanlajás el problema se sigue agravando al tener un enfrentamiento verbal los transportistas entre si, ante la disputa de las rampas, sin embargo esta situación debería de ser regulada por la secretaría de comunicaciones y transportes, no solo en este municipio sino en todos los del estado, pero no lo podrá hacer cuando hasta el momento no existe un consejo de transporte mediante el cual se puedan tomar los acuerdos correspondientes, sin embargo no es el único municipio que no cuenta con un consejo en la materia, ya que también Huehuetlán se encuentra en la misma situación sin contar con que el resto de los municipios de la huasteca centro cuentan con el consejo ya conformado pero hasta lo que va del año han sesionado de dos a tres ocasiones solamente, lo cual no permite avances en la materia aun cuando pudieran existir.