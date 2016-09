Cables de alta tensión ponen en riesgo a la población de Ixteamel Las fuertes lluvias que azotaron al municipio en días recientes, tuvieron como resultado que cables de alta tensión se rompieran y cayeran sobre la carretera estatal. Tamazunchale, S.L.P.- Debido a la fuerte lluvias que se registraron durante la noche de este miércoles, cables de alta tensión se rompieron, lo que provocó que cayeran sobre la carretera estatal de la localidad de Ixteamel, dejando sin luz a la población por un periodo de más de veinte horas, mismo tiempo que estuvieron tirados los cables en la rúa, poniendo en riesgo a las personas que transitaban por el lugar. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Motociclistas, automovilistas y peatones pasan en medio de los cables de alta tensión caídos. Entrevistados al respecto los vecinos afectados de la localidad antes mencionada, señalaron que fueron alrededor de las once de la noche cuando se escuchó un ensordecedor sonido, por lo que al salir a ver qué estaba pasando se percataron de que tres cables de alta tensión ‘chicoteaban’ a diestra y siniestra, lanzando chispas a su paso, lo que provocó que se quedaran sin energía eléctrica por más de veinte horas. De la misma manera, mencionan que inmediatamente llamaron al teléfono de la Comisión Federal de Electricidad, para que retirara los cables ya que estaban a la mitad de la carretera. Preocupados los habitantes porque estos cables pudieran provocar algún tipo de accidente, se organizaron para brindar vigilancia y avisarle lo ocurrido a los automovilistas que circulaban en el lugar. Asimismo, refieren que ya eran las cinco de la tarde del día siguiente y aún no se presentaba el personal de la CFE y ni elementos de protección civil, para resguardar el lugar, ya que la circulación de los vehículos era de manera normal, así como el transitar de los peatones, que pasaban ligeramente rosando los cables que aun cuelgan del resto. Por su parte el delegado Enrique Ángeles, señaló que está a cargo de la gestión para la reanudación de la electrificación, del comité asignado a esta área, quienes aun se encuentra en Tamazunchale, pues aseguran que aun no ha llegado la luz. Por su parte el director de protección civil, Eliseo Morales Covarrubias, señaló que hasta el momento no ha recibido reporte de las autoridades del lugar, para informarle de los cables caídos, ya que se están atendiendo los reportes de incidentes durante la lluvia. Cabe señalar que hasta la tarde de ayer los habitantes de la comunidad aún no tenían una solución a esta problemática. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El PRI determinará qué alcaldes podrán reelegirse: Schiaffino Aplican recortes de agua a familias morosas de Chacanito Alcalde dará el grito en Chapulhuacanito Se dará continuidad a proyectos pendientes en Desarrollo Rural Se crea nuevo barrio en San Francisco