Avala TEPJF elección de Orizatlán y revoca resolución de Sala de Toluca Integrantes de asamblea recibieron constancia de mayoría HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios San Felipe Orizatlán, Hgo.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la decisión de anular la elección municipal de Orizatlán, al considerar que no se comprobó que Raúl Valdivia Castillo, candidato de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), ganador de la contienda, incurrió en violencia de género en contra de Brenda Lizzeth Flores Franco, ex candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El pasado miércoles por la noche se llevó a cabo una sesión en el TEPJF en donde los Magistrados determinaron que la elección realizada el pasado 5 de junio, en donde resultara triunfador de la contienda el abanderado del Partido Acción Nacional, Raúl Valdivia Castillo es válida al no encontrarse pruebas que demuestren que durante el proceso electoral hubo actitudes misóginas que realmente afectaran el resultado de la contienda.

Sólo la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa defendió la anulación de dicha elección en su ponencia, aunque después no participó en el debate con sus pares.

Cabe mencionar que a mediados de agosto, la Sala Regional Toluca del TEPJF anuló la elección, ganada por Valdivia Castillo, ya que “dirigió calificativos contra la dignidad de la ex candidata del PRI”.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López expresó que la nulidad de una elección es la sanción máxima que se puede imponer en un proceso electoral y por eso debe existir plena certeza de que existió la violencia de género. Cabe destacar que entre las pruebas presentadas por la ex abanderada del tricolor, está un video de una acción de perifoneo en calles del municipio, donde se señaló: “Actualmente el PRI decidió y decidió mal,optó por poner una niña caprichosa y berrinchuda que va a estar nuevamente a la sombra de Manuel Rivera ”. Constancio Carrasco, Magistrado Presidente, consideró que este mensaje sí tiene un dejo de violencia política en contra de las mujeres, pero no se puede comprobar que fue dicho por algún simpatizante o militante del PAN o que se hizo en el municipio en plena campaña. Salvador Nava tampoco encontró pruebas de que se incurriera en “sexismo o machismo” y consideró que lo mismo se ataca a hombres o a mujeres por su pertenencia a un grupo político o tener padrinazgo político, como se hizo en el caso de Flores Franco. “No porque se le diga niña caprichosa berrinchuda se está en situación de violencia de género y mucho menos, amerite la anulación de una elección”, comentó Nava, quien no obstante consideró que son expresiones desafortunadas. Como resultado de la sesión se dictaminaron tres puntos, primero se revocó la sentencia de la Sala Regional Toluca, segundo se confirmó sentencia del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, y tercero se confirmó la elección de validez de los integrantes de la asamblea así como la entrega de las constancias de mayoría de cada uno de sus integrantes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Record histórico de inversión en obra pública en Orizatlán Movimiento cristiano invita a familias a unirse al grupo En la carretera tres huastecas vehículo chocó contra un caballo MORENA asegura que revocaciones han causado inestabilidad social Monitoreo del agua es permanente