En espera de resolución de queja contra policías Como se recordará la denuncia se hizo ante la CDHEH Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios En la gráfica copia de la queja presentada ante la CDHEH en contra de la policías municipales de Atlapexco. En espera de la resolución de la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo con el folio CDHEH-H-0342-16 contra los policías municipales se encuentra Luis Alfredo Grajales Pelcastre, por hechos cometidos en su agravio el pasado 29 de julio del presente año. Hay que recordar que ya la CDHEH solicitó un informe a la DSPM y en ese pedimento por escrito anexó copia de la queja presentada, en donde señala que el informe debe de hacer por duplicado de los hechos que se le atribuyen. Al mismo tiempo en el documento que se envía a la policía municipal se solicita que se adjunten los documentos que prueben la legalidad de su actuación, haciéndose notar que el artículo 47 fracción XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Hidalgo, establece que todo servidor público tiene la obligación de proporcionar en forma veraz la información solicitada por la CDHEH, además que el artículo 75 de la Ley de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, prevé que la falta de presentación del informe solicitado, así como la no remisión de la documentación requerida, tendrá el efecto de que se presuman ciertos los hechos, salvo prueba en contrario. De acuerdo con los hechos el agraviado, señala que sin recordar la fecha pero que hace aproximadamente mes y medio, estaba tomando con unos amigos de nombres Juan Antonio Soto, Víctor Luna Luna y Camerino "N" "N", en una ceiba en el río Atlapexco, eran alrededor de la 15:00 horas, cuando llegaron unos policías del municipio de Atlapexco vestidos de civiles, quienes nos revisaron y nos tiraron las cervezas, "en ese momento les dijimos que porque hacían eso si andaban de civiles, acto seguido un policía se acercó a mí y medio de cachetadas. Posteriormente el 29 de junio del presente año fui a comprar alcohol en la tienda de la señora Lorena, encontrándome en ese lugar a un muchacho que me debe dinero por lo que le cobré y éste empezó a gritar que porque lo estaba ofendiendo, por lo cual se acercaron unos policías a revisarme, no opuse resistencia pero un policía me jaloneo, motivo por el cual le dije que no me jaloneara porque no estaba oponiendo resistencia, los brazos los tenía arriba de la cabeza, seguido el director de Seguridad Pública de Atlapexco me preguntó que si tenía algún inconveniente con el muchacho a lo que le respondí que sólo le cobré, en eso se acercó otro policía que al tenerme de espaldas me golpeó en las costillas y me cacheteó, diciéndome que me callara que no tenía derecho a hablar". Asimismo el agraviado agregó que otro policía municipal de piel blanca de quien desconoce su nombre, al realizar sus rondines en barrio abajo, constantemente lo amenaza diciéndole que algún día le va a pasar algo.