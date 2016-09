Espejeando Un desenlace no apto para cardiacos es el que ha venido registrando el proceso electoral municipal de San Felipe Orizatlán, incluso desde mucho antes que se designara a los candidatos a la presidencia, sobre todo al interior del Partido Revolucionario Institucional que aun cuando ya en ocasiones anteriores ha enfrentado estos complejos escenarios en esa misma jurisdicción, nunca sin duda como ahora se les complicó el panorama. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios La postulación en primera instancia de dos candidaturas: Alcaldía y diputación local, representaba ya de por si un verdadero galimatías que no parecía tener pies ni cabeza; luego que desde el inicio figuraron dos mujeres para cualquiera de dichas posiciones, faltaba ahora determinar quién de ellas ocuparía cada sitio. Nunca fue un secreto el hecho de que quien llevaba mano era Brenda Lizeth Flores Franco, candidateada tantas otras veces en calidad de suplente que ya se decía por justicia elemental le tocaba esta vez ir como titular a la presidencia. Y no obstante que se llegaron a mencionar otras mujeres con aspiraciones legítimas, tampoco se descartó nunca las posibilidades tan altas que siempre dejó ver Erika Saab Lara. Al final de cuentas ella se quedó como diputada local y tomará posesión en la Legislatura entrante. Retomando el escenario de la presidencia, para nadie es desconocido el triunfo que obtuvo el abanderado panista, Raúl Valdivia Castillo, aprovechando desde luego las inconformidades internas del tricolor que fueron por demás evidentes, si no tanto contra Brenda, sí en mucho contra el presidente municipal en turno, Manuel Rivera, quien aferrado al poder que mantuvo por casi cinco años, encapsuló a la candidata priísta enviando el mensaje a las huestes tricolores de su abierta intención por mantenerse detrás de ésta, lo que dio al traste con el potencial que nadie le podrá escatimar tiene por sí misma Brenda Flores, quien sin embargo no pareció dimensionar ni nadie tampoco en la dirigencia del partido, las afectaciones que Manuel le estaba causando a su campaña, y que terminaron de derrumbarla con aquel video polémico en el que Manuel fue agredido en una comunidad, en el lapso de campaña, después del cual las preferencias hacia Brenda disminuyeron un suficiente 10 por ciento. Así las cosas con el resultado del 5 de junio fueron muy pocos los sorprendidos ante lo cerrado que se mantuvieron la candidata del PRI y el del PAN. De tal suerte que el proceso se fue a la impugnación, determinando el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo la validez de la elección, así como también la entrega de constancias de mayoría para Raúl Valdivia y su planilla. No conforme con el veredicto, el PRI apeló al Tribunal Federal Electoral, en una sala regional, donde tras revisar el caso se declaró la nulidad de las elecciones y la respectiva reposición del proceso, es decir, tendría que convocarse a nuevas elecciones, por lo que ya se daba por hecho la designación de un Concejo de Administración Municipal interino. Pero como esto no se acaba hasta que se acaba, este miércoles por la noche, dentro de la apelación que por su lado presentó el PAN ante el Tribunal en la Sala Superior, se revocó la sentencia y con ello se validó de nueva cuenta la resolución que ya había emitido el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ratificándose el triunfo del candidato del PAN, Raúl Valdivia y su planilla. Y a quien como se sabe, se le había anulado el mismo en la instancia federal, al considerarse que incurrió en Violencia de Género, aspecto que por lo visto, ya no fue tipificado como delito que ameritara la invalidez del triunfo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando