Apreciaciones La visita del presidente de la república a Hidalgo, le trae buenas vibras, esta vez al inaugurar un espacios tan significativo y contra todas las críticas que se viven en su contra, es un asunto esencial, del que nadie puede no entenderlo ante la línea tan delgada que se vive en los estados sobre el tema de violencia, de hechos tan extremos como el de feminicidios. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Luego de que un día anterior en una reunión con jóvenes el presidente de la república Enrique Peña Nieto dio respuesta a las críticas, y decirlo valiente o no, enfrentó la respuesta sobre la visita de Donald Trump, también el tema tan sonado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, (CNTE), el caso de la iniciativa sobre la libre convivencia que mucho ruido le ocasionó en donde los analistas suponen fue la debacle electoral en siete estados donde el voto favoreció a la ala dura conservadora, los gasolinazos, pero mire, se ha deslindado que sus acciones no tienen el propósito de estar o mantener su popularidad. En Hidalgo nos muestra lo que dice ha sido prioridad del gobierno federal,los jóvenes y las mujeres del país; “Tienen las mujeres de México, en el Presidente de la República, a un acompañante invariable y solidario de su esfuerzo, de su trabajo, de su compromiso con México y con sus hijos, México se escribe con M de mujer” fueron sus palabras al inaugurar La Ciudad de las Mujeres del estado de Hidalgo, dijo que las acciones y políticas que ha venido impulsando se centran en apoyar el desarrollo de las mujeres, y en el futuro promisorio que deban tener la niñez y la juventud de México. Si bien fue el voto de la mujer un cúmulo de números importantes en la votación que lo llevó al poder, gracias a una campaña dirigida, focalizada al sector, hoy refleja de manera práctica lo que comprometió y hoy reafirma un compromiso “las mujeres de este país tienen en el Presidente de la República a un acompañante invariable y solidario de su esfuerzo, de su trabajo, de su compromiso con México, de su compromiso por sus hijos”. Pero un mensaje importante en víspera de llegar al terreno político próximo, tomarlo o dejarlo, hemos visto los analistas políticos de todo en cuanto a figuras políticas nacionales, pero poco se le ha dado tanta credibilidad a la posibilidad que del gabinete presidencial o de fuera surja una figura femenina. El PAN tiene una propuesta con Margarita Zavala, ya tuvo a Josefina Vázquez Mota, pero en el PRI no se ha percibido esto y las palabras se toman como vienen “La incorporación de las mujeres a espacios de responsabilidad política, no sólo hacemos políticas para las mujeres, sino que hoy queremos que las mujeres sean actoras, sean protagonistas de las definiciones que se hagan de la política pública”. Y se fue a la reforma política “Dentro de la reforma política que impulsó mi administración está precisamente la Reforma Político Electoral, que obliga a los partidos políticos a que el 50 por ciento, la mitad de sus candidaturas a los congresos locales y al Congreso Federal, sea para mujeres. Con esta reforma se logró que hoy casi la mitad, 42 por ciento de los integrantes del Congreso, son mujeres”. Ese mensaje removerá muchas mentes, muchas imaginaciones, por supuesto la puerta está abierta en este momento por si alguna mujer quiere participar, por el partido que sea, se fue sobre los programas de gobierno federal como una salida “Se han impulsado, puntualizó, más de 90 programas en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, en el que participan la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional de las Mujeres, los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública, y distintos programas que lleva a cabo la Secretaría de Salud”. Y quien más para respaldar esto, Rosario Robles titular de la SEDATU federal tocando el tema del IV Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, “el Titular del Ejecutivo Federal ha demostrado que sí se puede transformar a México”. Y se va a textos directos de la constitución invitando a las mujeres a hacer suyos los espacios ganados “hay quienes proponen regresar a la Constitución en su texto, de su letra, de 1917. las mujeres no podríamos estar de acuerdo en regresar a ella, porque éramos invisibles, porque ni siquiera se consideraba nuestro derecho al voto”. Señores esto es relevante. Expuso “Queremos un México del Siglo XXI, un México moderno, un México donde la voz de las mujeres cuenta”; sólo se puede mover a México plenamente con las mujeres ejerciendo plenamente sus derechos. El gobernador del estado Francisco Olvera en su discurso consideró que el ejercicio de dialogar con los jóvenes con motivo de la presentación de su IV Informe de Gobierno. Lo que calificó de un análisis objetivo y puntual solo le quedan dos días a Francisco Olvera para que termine su gestión como Gobernador de Hidalgo. Pero en que consiste la Ciudad de las Mujeres, se trata de una inversión de 90 millones de pesos, no es cualquier obra, por lo que implica en atención cuenta con 7 edificios principales en una superficie de 4.65 hectáreas (5 mil metros cuadrados de superficie construidos. El personal que atenderá serán puras mujeres.

*Beneficiará aproximadamente a 310 mil mujeres de 15 municipios. Cuenta el espacio con 4.65 hectáreas donde hay ecotecnias, 7 edificios, invernaderos, cafeterías, instalaciones deportivas y médicas. La Ciudad de las Mujeres beneficiará aproximadamente a 310 mil mujeres de 15 municipios de la zona, como son Atitalaquia, Atotonilco de Tula, El Cardonal, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, San Salvador, Tepeji del Río, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones