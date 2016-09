Apreciaciones A diferencia de años atrás cuando el poder central del gobierno rendía tributo a la figura presidencial el tercer informe de gobierno de la Presidencia de la República pasó casi ajeno a la mayoría de la población, excepto para los críticos que buscan a cada acción del Presidente hacer una descalificación, buscar una forma de ridiculizar su embestidura y desacreditar lo realizado. Muy lejos quedaron los tiempos en que el día del informe presidencial se volvía un acontecimiento nacional con cobertura de medios, con suspensión de actividades, con casi la obligatoriedad de seguir y escuchar la ceremonia que servía para enaltecer al Presidente en turno y donde se esperaban señales de quienes eran sus hombres fuertes, quienes figuraban o que rumbos tomarían los siguientes meses. Ahora, es solo un día más, un evento más. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En una sociedad que hoy cuestiona todo, salta la duda ahora, si todo lo que se hace es malo, si el gobierno solo lesionada con sus actos a la sociedad, si todos saben mejor gobernar que quien tienen esa responsabilidad. Habría que tratar de entender tal vez, cuales son las circunstancias que llevan a las tomas de decisiones o se corre el riesgo que la propia sociedad no sepa que es lo que busca, pues en muchos de los casos, por el solo hecho de que alguien sale a cuestionar, gritar y poner en duda a una institución se le da el crédito de la verdad, sin buscar confirmarla, en tanto, cualquier acción gubernamental por más explicada que esté, guarda la duda de la veracidad. En los 70´ la lucha de la sociedad era por una igualdad en derechos entre el hombre y la mujer, entre los institutos políticos, entre las clases sociales, pero la libertad alcanzada rebasó en muchos casos los alcances buscados y llevó a una descomposición social que la propia iglesia y muchas familias reconocen no han sido lo ideal. Sería sano revisar si al final en el quehacer de gobierno realmente todo es negro. Ayer mismo el tramo carretero Tamazunchale-San Martín a la altura de la comunidad de Chachatipa, comenzó a ser reparado luego de que el agua se llevara el pavimento. Como lo anunció el propio gobernador, para ayer mismo ya el tramo era transitable y se encontraba despejado, esperando que ya el próximo lunes se inicien los trabajos de re encarpetado, que ahora se asegura, será con concreto hidráulico a fin de que no vuelva a levantarlo el agua. Además se aplicará el puente y se construirá una alcantarilla más grande que se espera corrijan los detalles de la obra. Miguel Ortíz, un joven empresario del ramo de la construcción, ante las especulaciones generadas de si participará o no en el siguiente proceso electoral, clarificó que si desea competir, que no se siente en desventaja de los otros participantes y que en todo caso puede ser la mejor opción para llevar al triunfo a Acción Nacional que en varios procesos se ha quedado con el ya merito. Su origen dentro del PAN, lo vincula con el alcalde de Matlapa Edgar Ortega, con quien lo une un parentesco y en la localidad se identifica con el área deportiva. A pesar de ser muy joven, no se aprecia tan impulsivo como en su tiempo lo fuera uno de sus primos, ni tan maleado como quienes ya guardan una experiencia en los procesos electorales. Tiene varias cualidades, que faltará ver si quienes le apuestan a su figura la saben capitalizar o lo terminan haciendo como uno más de los proyectos que suelen lanzarse en cada contienda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones