En la pasada reunión del Grupo de Coordinación Operativa Huasteca celebrada el miércoles en las instalaciones del 36º Batallón de Infantería, a la que asistieron mandos de corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia, se determinó fortalecer y dar continuidad a las acciones en los diferentes municipios de la zona. Y entre lo acordado se estableció desarrollar operativos contra el robo de ganado en los municipios de Tamuín, Ébano y San Vicente, así también se reforzarán las Bases Operativas Mixtas, ambas acciones se desarrollarán en días y horarios no definidos sino se harán de manera improvista. Y es que en temas de seguridad, tan solo en Valles en menos de una semana se perpetraron tres asesinatos en hechos de violencia que han sembrado el miedo una vez más entre la población. Hasta el momento, las instancias que procuran la justicia aún no han revelado avances en las investigaciones de tales hechos en donde incluso, en uno de ellos perdiera la vida quien fuera el subdirector de Protección Civil en el anterior trienio. El pasado domingo 28 de agosto se cumplió un año de una de las últimas visitas que hiciera a Valles Fernando Toranzo Fernández cuando aún era gobernador y como se recordará, fue una gira descalabrada dado que se le presentaron tres protestas en su agenda. Una de ellas fue cuando inauguró el sistema de agua en la zona tének, donde pobladores se quejaron que ésta fue terminada a las carreras y con fallas. Para acabarla, en aquella ocasión un profesor del subsistema de los Centros de Bachillerato Comunitario -conocido como CEBAC-, confrontó al ahora ex mandatario cuestionándole de haberles quitado el subsidio con el cual se mantenían y exigiéndole los apoyara a lo que el galeno emitió aquella frase de "no hay dinero, no soy mago para hacer parecer recursos". Dicho docente, cuestionado hace poco, reveló que hubo represalias en su contra al grado tal que fue corrido del sistema casi inmediatamente después. Resulta que, el ex regidor José Guadalupe Contreras Pérez, dirigente de Movimiento Territorial, organización adherente al PRI, está haciendo mancuerna con el empresario Adrián Esper ya que como se sabe, Lupillo como se le conoce, mantiene su programa social de venta de granos a bajo precio. Pero según se supo, Guadalupe Conteras está entregando dichos apoyos como kilogramos completos de frijol y azúcar en colonias populares, impulsando la figura de Adrián Esper por lo que surge la pregunta de cuál es el motivo por el que apoya al empresario, si solo es por negocio o bien es una forma de dar entender que se suma a su proyecto rumbo al 2018.