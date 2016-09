Exigen a la UCLA reunión general para que expliquen lo que pasa en el mercado

“Quisiéramos que el Secretario General convoque a una reunión general para que nos explique qué es lo que está pasando en el mercado, se sabe que andan haciendo descacharrización, pero no ha informado nada”, señaló. Me preocupo –añadió- por los compañeros, vemos que están trabajando por partes; pedimos al Secretario General que haga una reunión general para que explique qué es lo que hay en el mercado, pero, lamentablemente vemos que todo está muy abandonado, los comerciantes no sabemos qué está pasando, ya que no se informa de nada. Prospero Hernández, subraya que los socios de la UCLA requieren de apoyos y lamentablemente no se han visto mayores apoyos “esperamos que el Presidente electo le eche ganas al trabajo y que ayude al mercado, la verdad estamos cansados de promesas en el mercado”, apuntó. Sugirió que los socios de la UCLA se mantienen con la confianza de que quien vaya a ser el próximo Secretario General realmente se preocupe por los agremiados “que no solo se fije en unos cuantos, es importante realizar una reunión general para que se den a conocer todo lo que está pasando en el mercado…”, puntualizó.