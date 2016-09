Espejeando Serias dificultades enfrentaban hasta la tarde-noche de ayer varios presidentes municipales de la región, al no tener la liquidez suficiente para el pago de aguinaldos proporcionales para los empleados que, conforme al término de la administración, tendrían que ser finiquitados con todo y sus prestaciones de ley. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios La incertidumbre se dejó sentir entre los alcaldes luego de que incluso algunos de ellos viajaron a la capital del estado para verificar de manera personal qué estaba sucediendo con esta situación. Tal es el caso del presidente municipal de Yahualica, Perfecto Hernández Bautista, quien preocupado por los pagos pendientes arribó a Palacio de gobierno para buscar una solución al conflicto. Y es que al igual que en la presidencia municipal de Huautla, donde despacha todavía como alcalde Felipe Juárez Ramírez, los empleados empezaban a inconformarse al saber que no recibirían el pago de sus aguinaldos. No menos preocupados estaban los trabajadores del municipio de Jaltocán; no obstante no se vio en la misma dinámica a su alcalde Hipólito Hernández Aquino. Aunque pensándolo bien esto ya no es nada nuevo para el médico, que año tras año ha pasado por las mismas, quizás por falta de previsión o administración, el caso que no sería su primera vez, y como ahora ya está por salir, pues qué tanto podría importarle no cumplirle a quienes pronto dejarán de ser sus colaboradores. Según la información trascendida, algunos de los Ayuntamientos habrían estado ahorrando parte de sus participaciones en miras precisamente de contar con este fondo para el pago de aguinaldos, ya que en años anteriores era común que se presentaran este tipo de problemas en las presidencias, teniendo que recurrir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para salir del apuro con el apoyo de recursos extraordinarios. Lo anterior habría obligado a diseñar un esquema bajo el cual los Ayuntamientos firmaron Convenios para dejar parte de sus fondos y se les entregaran justamente en el mes de diciembre, solucionando así este dilema. No obstante, al momento no queda del todo claro la disposición de dichos fondos; toda vez que de acuerdo a las versiones trascendidas por parte de funcionarios de contabilidad de los mismos ayuntamientos, sí habrían ahorrado para el precitado pago de aguinaldos, confiando en que podrían retirarlo justo ahora que concluía este periodo administrativo. Excepción hecha de Jaltocán, de quien no se confirmó si realizó el multicitado ahorro. Donde no se presentó este problema es en el Ayuntamiento de Huejutla, a quien sí se le habrían liberado el pago correspondiente desde la semana anterior, luego de las puntuales gestiones del alcalde Alfredo San Román para entregar este finiquito. Mientras que en San Felipe Orizatlán, de igual forma se estaban ajustando los recursos para poder pagarles cuando menos al personal de los niveles básicos; en tanto que quienes se quedarían con el pendiente son los directores de área, el propio alcalde Manuel Rivera y los regidores, ya que tampoco dispuso de los recursos en tiempo y forma. A todo esto, y sin que se tenga información oficial al respecto, se pudo conocer que los recursos podrían ser liberados hasta que la administración entrante tome posesión, y poder así cumplir con estos pendientes que dejarían los alcaldes a sus sucesores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando