¡Acuchillan a un jovencito! Al parecer dos individuos lo abordaron cuando caminaba por debajo del puente sobre el río Garcés y tras comenzar una discusión con la víctima, uno de ellos sacó una navajo y lo lesionó HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Xochiatipan, Hgo.- Un joven fue herido de una acuchillada, mientras que sus presuntos agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido para evitar ser detenidos y responsabilizarse de los hechos. Es importante señalar que el herido fue trasladado a un médico particular, para que recibiera atención médica, debido a la gravedad de la lesión causada y porque se estaba desangrando. El agredido responde al nombre de Cupertino Martínez Martínez, de 19 años de edad, quien caminaba por abajo del puente del río Garcés, cuando de repente le abordaron dos sujetos quienes comenzaron una discusión con la víctima y sin más decir uno de ellos sacó una navaja y le dio certero navajazo en el abdomen; hechos que se suscitaron durante la tarde del pasado jueves. De la misma forma detallaron que fueron vecinos que caminaban por ese lugar quienes lo hallaron tendido en el suelo y procedieron a dar aviso a su familia y a bordo de un auto particular lo trasladaron ante un médico particular para que fuera atendido. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce quiénes fueron los agresores ya que a pesar de que las autoridades policiacas implementaron un operativo para dar con su paradero, no lograron su cometido.