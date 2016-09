En Xochiatipan no hay comité del PRD Afirma lo anterior Oscar Méndez Vite, militante activo de ese instituto político HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Oscar Méndez Vite Xochiatipan, Hgo.- Oscar Méndez Vite, militante activo del partido de la Revolución Democrática, indico que en este municipio dicho instituto no cuenta con un dirigente y por lo tanto los trabajos partidistas no se llevan a cabo como debiera de ser. Todo ello es normal y entendible, ya que al no haber un guía, se requiere que se designe o se elija a una persona que encabece esos trabajos y se vea reflejado en el avance del organismo. En Xochiatipan el PRD -dijo- prácticamente no tiene un comité sólo existen algunos grupos políticos que han querido poner algún dirigente pero no han podido. Hay que reconocer que están haciendo su lucha por dirigir al partido, pero a pesar de que han querido trabajar en favor del partido las diferentes corrientes que hay no lo han permitido, por eso es necesario que haya un comité local y un dirigente con el respaldo de la dirigencia estatal, para poder trabajar de forma normal. Más adelante señaló “El grupo al que yo pertenezco ha estado entablando pláticas con los demás grupos, para que llegado el momento podamos formalizar un comité en favor del partido porque no podemos seguir así, pero no se ha podido concretar nada al respecto”. Finalmente expresó que como perredista siempre han pugnando por un mejor municipio y seguirán luchando en ese tenor. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Acuchillan a un jovencito! A golpes hirió a su mujer Asaltan a una familia Alcalde agradeció trabajo de delegados para alcanzar objetivos planteados Exhortan a tomar medidas por altas temperaturas