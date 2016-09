Después de hacerlos esperar empleados cobraron parte proporcional de aguinaldo

Se dio a conocer que a los empleados se les citó el pasado jueves para que pudieran recibir su pago, sin embargo y después de permanecer varias horas en la presidencia no les pagaron. Pese a que existía inconformidad entre los mismos empleados, el día de ayer nuevamente fueron citados desde muy temprano, pero no les dieron una respuesta pronta por lo que algunos de ellos comenzaron a incomodarse y afirmaron que tomarían las instalaciones en caso de no cobrar el aguinaldo. Poco después de las 16:00 horas, finalmente los empleados fueron llamados para que pudieran cobrar, de ahí que hasta el cierre de la presente edición aún existían funcionarios en la presidencia. Por otro lado, es preciso mencionar que el pago de su quincena fue depositado en tiempo y forma, pero la parte proporcional no, al igual que muchos de ellos se encontraban molestos ya que por los 4.7 años de estar trabajando en la presidencia no recibieron su finiquito correspondiente.