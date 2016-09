Pazzi: No trabajo con miras al 2018, pero no me descarto La perspectiva que le dé a los demás pues es problema de cada quien, dice Guillermina Morquecho Pazzi, diputada local por este distrito electoral, dio a conocer que se encuentra trabajando y atendiendo las necesidades de la ciudadanía, asi como también dejó en claro que será la ciudadanía quien juzgue su trabajo a futuro, asi como también no se descartó en próximos comicios a la alcaldía. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Guillermina Morquecho Pazzi. Al cuestionarle sobre su trabajo legislativo, respondió, -“Nos hemos enfocado muy bien en las reformas que son necesarias, sobre todo para robustecer y fortalecer los servicios de salud y educación, también hemos trabajando fuerte en cuanto a temas de derechos humanos y sobretodo con el tema de género, el trabajo en general, hemos podido consolidar la sala de hemodiálisis, es una gestión que si bien es cierto los tres órganos de gobierno, están aplicando recursos, también nosotros hicimos la gestión, como una necesidad desde que andábamos en campaña, y hoy tenemos una realidad y un tema muy importante que a lo mejor no es una obra de relumbrón pero que viene a cubrir una necesidad muy importante de las familias de Tamazunchale y la región, que acuden 3 veces a la semana a ciudad Valles para sus tratamientos”. A pregunta expresa sobre si trabaja como legisladora o con miras a ser candidata a la alcaldía de Tamazunchale en el 2018, apuntó, -“Nosotros nos hemos enfocado, somos gente de trabajo, quien nos conoce tenemos 32 años en el servicio educativo, hemos dejado huella importante y como hoy tenemos una nueva responsabilidad y como tal, somos gente comprometida y responsable y seguimos haciendo nuestro trabajo; la perspectiva que le dé a los demás pues es problema de cada quien, nosotros estamos enfocados en el trabajo, todo mundo pregunta si hay aspiraciones y claro que las hay, pero por el momento es ver el municipio desarrollado. La legisladora nueva aliancista, puntualizó que será la ciudadanía quien juzgue su trabajo y quien le dé la oportunidad de participar en próximos comicios, -“El trabajo lo va a juzgar la gente, quien nos califica y estoy abierta a eso, como tal que me evalué la ciudadanía, donde nos pondrán no sé, es una decisión que se verá, nosotros estamos generando las condiciones de trabajo y respondiendo a un compromiso de trabajo que la ciudadanía nos dio”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguimos realizando gestiones para mejora de los habitantes “Siempre hemos sido cenecistas, estábamos relegados de la CNC” Edificio es para albergue y lo compró la dirigencia Estatal Poco alumnado en la Bocanegra Culmina entrega de apoyos económicos