"Siempre hemos sido cenecistas, estábamos relegados de la CNC" Durante años hicimos el trabajo de la CNC, y hasta ahora nos lo reconocen invitándonos a trabajar con ellos: CCAPI. Aurelio Martínez Feliciano, dirigente actual del Consejo para la Calidad de la Atención de los Pueblos Indígenas (CCAPI), señaló con respecto a la adherencia a la Confederación Nacional Campesina (CNC), "siempre hemos sido cenecistas pero estábamos relegados, después que nuestro fundador y dirigente, Simeón Aquino Baltazar, dejara la dirigencia de la CNC, y no hubiera relación con los siguientes dirigentes, fundara la CCAPI y lamentablemente falleciera, pero seguimos trabajando, después de años nos reconocen el trabajo que le hemos hecho a la CNC". HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale Aurelio Martínez Feliciano, dijo que han hecho el trabajo de la CNC. Señaló, Martínez Feliciano "siempre hemos trabajado bajo los ideales de la CNC y bajo sus estatutos, siempre nos hemos regido, pero también no había condiciones para que continuáramos en la organización, por ello, nuestro líder fundó la CCAPI, y se siguió trabajando bajo el mismo lineamiento". Agregó, "después de años de trabajar del lado de los campesinos, reconocieron la labor que hemos hecho y que hemos realizado el trabajo que tenía que hacer el dirigente de la CNC, y por ello el Dirigente Nacional, Gerardo Limón Monterrubio, nos hizo la invitación de integrarnos de manera formal a la organización y sumarnos a los trabajos que se vienen desarrollando". Explicó, "nosotros ya como organización, hemos tenido acuerdos, hemos bajado obras y sobre todo hemos luchado por los derechos de los campesinos, pero ahora con las siglas de la CNC respaldándonos tendremos mayor fuerza y las usaremos para darle mayor auge a la organización, ya que hemos hecho el trabajo que le correspondía a la CNC en el municipio y lo hemos sacado adelante".