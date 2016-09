Apreciaciones A petición de la población y ante el compromiso adquirido con la misma ciudadanía, la administración de Coxcatlán reiniciará con los trabajos comunitarios del programa “un gobierno a tu alcance”, en el cual se han escuchado las demandas de las comunidades ya visitadas y en donde se han dado solución a algunas peticiones de parte de los pobladores, aun cuando la verdad es que solicitudes de relevancia en las cuales ha generado compromiso el ayuntamiento, no se ha visto aún respuesta. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este sentido quien si ha dado resultados inmediatos y a largo plazo ha sido el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia del mismo lugar, al hacer llegar los apoyos de despensas, integración a programas de vivienda digna a discapacitados, entre otros beneficios que realmente se reflejan en la necesidad de los pobladores. El robo reportado ante la base de la dirección de policía y tránsito municipal de Axtla de Terrazas, en su base de Cómoca, se detectó lo que podría ser una banda de defraudadores que se encuentra operando en la región, y es que quien se dice conductor de un tráiler reporta el robo de un camión cargado de cemento y mientras tanto también se encuentra ofreciendo el producto en bajo precio a los pobladores, lo cual en esta ocasión se dio en Axtla, pero anteriormente se había desarrollado de igual forma en otros municipios como Tamuín y Ciudad Valles, aunque lo malo es que no existe aún detenidos de esta situación. Aunque en el tema policíaco, las corporaciones ya se encuentran pensando en que todo lo que no sea homicidio u otro delito similar, no sea puesto ante la unidad de atención temprana correspondiente ante el rumbo que se encuentra tomando el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el que hasta el momento son más los presuntos delincuentes que se han soltado que los que se han mantenido en investigación o detenidos por algún delito, por más grave que este parezca, ya que la mayoría de los que han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes ha sido fuera del tiempo reglamentario. Dicha situación sin embargo no se ha derivado tanto de la falta de experiencia de los agentes policíacos sino de la falta de un médico legista o de atención médica inmediata para la atención de los detenidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones