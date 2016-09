Apreciaciones La marcha convocada por el Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez para algunos no cumplió en la concurrencia, aunque en su recorrido por las calles angostas del municipio se veía extensa y tumultuosa. La cifra, para quienes les significa algo, algunos la estimaron en 400 personas, que para ser regional podría ser poco, pero si se compara con las realizadas en Valles donde el movimiento de maestros contra la Reforma Educativa ha tenido más eco, la cifra ronda mas o menos en la misma cantidad de concentrados que alcanzan. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Así que para algunos en esta ocasión el tema de la Reforma se enfocó más a números que a contenidos de la misma, pues para algunos el tema ya resulta un poco redundante. Para el caso del dirigente del Frente Ciudadano, fue motivo de celebración el que aun cuando las marchas en un principio eran cuestionadas respecto a lo que se podría alcanzar con ellas, ayer sostuvo que ya hay reflejos de los beneficios alcanzados como es la suspensión este año del examen y con la expectativa asegura, que el año siguiente pueda ser igual. La marcha habría que ver, en esta ocasión más que reflejar el sentir de maestros, marcó un posicionamiento de Morena, partido al que pertenece el dirigente del Frente Ciudadano, quien además es consejero nacional. En las escuelas por lo pronto al inicio del ciclo escolar no se ha percibido como fue al final del ciclo anterior, las inquietudes y molestias que los llevaban a las calles. De parte del gobierno estatal, lo que corresponde a la Secretaria de Educación se aprecia demás el interés por atender las inquietudes de maestros a fin de armonizar las relaciones. Hay incluso quienes han hecho notar que por primera vez en la historia del Sindicato de Maestros Sección 26, el arranque del ciclo escolar se dio en forma conjunta con la SEGE y se reconocieron de manera oficial la coordinación. Las recientes lluvias que arrastraron un tramo carretero en la ruta Tamazunchale-San Martín, han motivado a los transportistas a quejarse de otros tramos donde las condiciones de la carretera son pésimas, pero no se actúa con la misma celeridad como ocurrió en la de Chachatipa. Los representantes del transporte aseguran que tienen meses poniendo en conocimiento de las autoridades el hecho, pero hasta el momento no ha ocurrido nada. Quienes no tienen buena estimación del gobierno han empezado a rebasar al parecer los limites de lo permitido en divulgar datos faltos a la verdad pero con todo el dolo para tratar de hacer daño, ya no solo a las figuras públicas sino a sus familiares, en este contexto, habría que revisar hasta dónde no solo es moralmente posible, sino legalmente permitido a fin de evitar que por datos falsos alguien actúe creyendo que lo hace en defensa de un derecho y solo sea producto de la desinformación particular de alguien. En San Martín Chalchicuautla, la comunidad de Escuatitla sirve de ejemplo para no solo las otras comunidades, sino para la cabecera municipal y quienes quieran recoger su ejemplo, pues a pesar de que confluyen ahí corrientes partidistas distintas y que tienen liderazgos naturales con fuerte influencia en el municipio como son los hermanos Crispin, uno de ellos gobernando y el otro que ya fue; en contraparte tienen como autoridad también a un ex alcalde pero por el PRI, Sabino Bautista, quien reconoce que para gestionar todos participan en beneficio de la comunidad, aunque a la hora de votar, lo hacen por quien ellos prefieren. Así que las diferencias son en las urnas, no en la búsqueda de la mejora para la comunidad, ahí si, todos jalan parejo, dicen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones