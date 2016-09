“Ex directivos del Apast no fueron tan honestos como decían ser” Belmonte Castillo, aseguró que en su primer periodo al frente del APAST, se logaron muchas cosas, a diferencia de la administración pasada. Horacio Belmonte Castillo, director del organismo operador del agua en Tamazunchale, dijo que es necesario que tanto trabajadores de este departamento, como la misma ciudadanía cooperen para hacer mejor el servicio que se brinda diariamente, aunque también dijo que se ha logrado hacer más sustentable. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Horacio Belmonte Castillo, director del organismo operador del agua en Tamazunchale. En entrevista con este medio, el director del APAST, mencionó, “No se vale que nosotros como directivos queramos en un momento determinado pretender apropiarnos de algo que no nos corresponde si no cumplimos con nuestra responsabilidad; existía una deuda de más de 2 millones de pesos que yo recibo al inicio de esta administración, son deudas por ineptitud, deudas por insensibilidad, pero deudas por irresponsabilidad y sobretodo de irresponsabilidad a lo que te corresponde, dejarles el aguinaldo sin pagar en el mes de diciembre con la pretensión de que el nuevo gobierno te dé para pagar ese dinero, es algo inconcebible, tú no puedes trabajar a la esperanza de que el ayuntamiento te esté manteniendo”. Dijo que, -“Hemos saneado esta deuda a más del 50 por ciento, y el día de hoy estar cerrando con los trabajadores en el pago total de sus prestaciones es un logro de ellos mismos que con su esfuerzo nos hace lograr esto, por eso el día de hoy hemos hecho el compromiso de rescatarles el seguro social a cada uno de ellos, una prestación que sí se puede hacer”. Belmonte Castillo, aseguró que en su primer periodo al frente del APAST, se logaron muchas cosas, a diferencia, de la administración pasada, -“En mi primera administración así lo hicimos, homologamos salarios, los inscribimos en el seguro social, y les pagábamos sus quincenas a tiempo, y decían que yo robaba, luego llegaron los honestos, ya no hubo dinero para el seguro social, ya no les pudieron pagar su quincena a tiempo, ni pudieron pagar aguinaldos y eso en pagos, y eso que estaban los honestos, vuelve el que roba y se vuelve a estabilizar el organismo, son incongruencias pero con trabajo demostramos que si te organizas y sabes cumplir y te comprometes, administrativamente se puede salir adelante y los trabajadores hoy lo están viendo”. Frase: “Hemos saneado esta deuda a más del 50 por ciento, y el día de hoy estar cerrando con los trabajadores en el pago total de sus prestaciones es un logro de ellos mismos que con su esfuerzo nos hace lograr esto, por eso el día de hoy hemos hecho el compromiso de rescatarles el seguro social a cada uno de ellos, una prestación que sí se puede hacer”. Horacio Belmonte Castillo, director del APAST. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cabildo no cumple con la defensa del pueblo: MORENA Urge reparen drenaje en el barrio de Guadalupe Curso a ganaderos de cultivos hidropónicos Latente peligro corren niños al salir del kínder La colonia Benito Juárez tiene un cambio radical