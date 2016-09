Mediante Conferencia impulsan a Jóvenes de la Huasteca en aprender a hacer política Huejutla, Hidalgo.- Jóvenes procedentes de diversas poblaciones de esta zona de la Huasteca integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) participaron en la Conferencia “Independencia de México”. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios La actividad se realizó durante la mañana del sábado 3 de septiembre en la población de Ixcatepec en este municipio de Huejutla, en donde los jóvenes de la FNERRR escucharon con mucha atención la Conferencia “Independencia de México” dictada por el Licenciado en Historia por la UNAM, profesor en el CUT y miembro investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, Abentofail Pérez Orona. El Conferencista, resaltó que los jóvenes deben de aprender a hacer política y a comprenderla, como ciencia que es; así como a participar en la toma de decisiones, pues si no lo hacen, dejarán que otros lo hagan en su lugar, y habrán renunciado a su derecho a decidir sobre sus propios asuntos. Destacó que no basta, pues, con instruir al estudiante, dotándole de conocimientos concretos y habilidades; por lo que es necesario educar, esto es, cambiar su concepción del mundo, su forma de ver y vivir la vida. Indicó que es elemental conocer la Historia y por ello es que en pleno Siglo XXI se hable de la Independencia de México que fue hace más de 200 años “hay que entender que la Historia a lo largo de todos los siglos que ha vivido la humanidad, la historia desde que el hombre tiene razón de ser y desde que el hombre tiene consciencia de sí mismo, no ha sido otra más que la lucha de clases”. Con todo esto, dijo que desde que se acabó el comunismo primitivo que en algunas comunidades en nuestros días perdura, en donde todos se apoyaban mutuamente, donde todos trabajaban para todos, desde que terminó ese momento histórico y apareció la esclavitud, toda la historia universal no es otra cosa que la lucha de clases. Abentofail Pérez Orona, insistió en su mensaje que las clases son dos, los que tienen y lo que no tienen; “los que tienen para producir y los que no tienen más que su humilde fuerza de trabajo para trabajar, esta ha sido la historia a lo largo de todos los años que lleva la humanidad sobre la tierra”. Recordó que la humanidad en sus orígenes llegaron a ser más del 70% en el esclavismo de la población en Roma “los esclavos se dedicaban solamente a trabajar para hacer que el otro 30% de la población viviera una vida plácida, sin esfuerzo, sin trabajo, una vida de goce en general, hasta que llegó un esclavo llamado Espartaco, organiza a los esclavos y se enfrentan al imperio Romano”. Concluyó invitando a los jóvenes para que analicen y aprendan en hacer política, pues con ella habrán de participar en la toma de decisiones, para que estas no sean tomadas por otros… ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En la Libre Monroe, humilló a Maranatha´s Entregan viviendas a 150 familias huejutlenses Sanear lotes baldíos del Valle del Encinal En Colalambre Mariachi 4 – 3 a Florería Citlalli Trabajan en Alcohólicos Anónimos con total respeto a la integridad humana