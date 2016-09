Se requieren recursos del FONDEN para reparar daños En Ahuatitla, drenajes siguen desembocando en arroyos HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Humberto De la Cruz Bautista. San Felipe Orizatlán, Hgo.- “Los drenajes que desembocan en arroyos es una urgencia ecológica que no ha sido atendida debido a que el recurso del FONDEN no ha aterrizado y las familias siguen padeciendo este foco de infección”, mencionó en entrevista Humberto De la Cruz Bautista, secretario de la Delegación de Ahuatitla. Abundó que la principal necesidad o urgencia para las familias de ese poblado, es la reconstrucción del sistema de drenaje, que fue destruido durante la tromba registrada en mayo del 2015. Hay que recordar –añadió- que ese fenómeno hidro meteorológico dejó graves perjuicios en el sistema integral de drenaje el cual está desembocando directamente en los arroyos ante las rupturas que presenta en varios puntos, afectando a gran parte de la población de la localidad, así como de Huitzitzilingo que es a donde escurren las aguas. Mencionó que dicho sistema estaba siendo reparado por la actual administración y llevaba un buen avance, pero que en mayo del 2015 se presentó esa eventualidad que dejó muchas afectaciones y que ahora debido al problema ecológico la salud de las familias se encuentra en riesgo. De La Cruz Bautista dijo que están en espera de que alguien acuda a dar una explicación del por qué hasta la fecha no ha sido aterrizado el recurso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a pesar de estar en urgencia ecológica, ya que son miles de personas las afectadas por aguas contaminadas. Por otra parte comentó que además en la localidad está la necesidad de alumbrado en vía pública, ya que el Ayuntamiento apoya con lámparas una vez al año, pero no al 100 por ciento, y muchas de las luminarias son colocadas y a los pocos días se funden, por lo que las calles lucen oscuras por las noches. A pesar de esto dijo que no han tenido problemas de inseguridad debido a que en la localidad cuentan con 12 policías comunitarios y dos agentes municipales, sin embargo recalcó que el alumbrado público sigue siendo una necesidad para la población. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cientos de personas adultas recibieron sacramentos este sábado CNA lleva a cabo monitoreo de ríos Universidad virtual exhorta a estudiar licenciatura Tránsito municipal trabaja en prevención de accidentes Avala TEPJF elección de Orizatlán y revoca resolución de Sala de Toluca