Toman instalaciones de la presidencia Ex empleados del Ayuntamiento de Jaltocán exigen el pago de la parte proporcional de aguinaldos y como medida de presión encerraron al alcalde saliente Hipólito Hernández Aquino y a los ahora ex regidores. HIDALGO | Jaltocan Ex empleados del Ayuntamiento de Jaltocán, toman instalaciones de la presidencia y retienen al ex alcalde Hipólito Hernández Aquino junto con todos los ex regidores. Huejutla, Hgo.- Como medida de presión para exigir el pago de la parte proporcional de aguinaldos, ex empleados del Ayuntamiento de Jaltocán, tomaron las instalaciones de la presidencia y retuvieron el ahora ex alcalde Hipólito Hernández Aquino junto a los ex regidores. Son alrededor de 200 ex trabajadores quienes la noche de ayer domingo, unas horas antes del cambio de poderes, realizaron primeramente un plantón en la alcaldía, y posteriormente tras celebrar una reunión con el alcalde saliente y ex regidores, los manifestantes tomaron dos acuerdos, cerrar con candado el palacio municipal y exigir que venga alguien del Gobierno del estado a explicarles cómo se resolverá lo relacionado al pago correspondiente de la parte proporcional de su aguinaldo. De igual forma los ex regidores mostrando su adhesión a la molestia de los trabajadores, decidieron no acudir a la toma de protesta en tanto no se solucione esta problemática. Por su parte, el presidente municipal entrante Guillermo Amador Lara, dialogó con los informes y les explicó que él no sabía si el recurso se lo van a entregar a la brevedad posible o hasta en diciembre que es cuando se pagan los aguinaldos Asimismo trascendió que el Edil y el ex presidente, Hipólito Hernández Aquino, ya habrían dialogado sobre el pago correspondiente del aguinaldo en cuanto se libere ese recurso, sin embargo los ex trabajadores señalaron que estaban inconformes y preocupados y que sólo están exigiendo lo que por derecho les corresponde. Finalmente se informa que hasta el cierre de esta edición, los ex trabajadores continuaban con el plantón en la presidencia y mantenían encerrados al ex presidente y los ahora ex regidores, pues solicitaban la presencia de algún representante de gobierno del estado para que les explicaran sobre la situación por el cual no ha sido liberado el recurso.