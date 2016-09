Apreciaciones Con la presencia de los y las legisladores de Hidalgo de la Sexagésima Tercera Legislatura, el ex gobernador y Secretario de Gobernación del país, Miguel Ángel Osorio Chong, quien además traía la representación de Enrique Peña Nieto, presidente de México. Rosario Robles Berlanga titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México. Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Algunos senadores de la república como Pablo Escudero Morales, Carmen Dorantes Martínez y Jesús Pliego Calva. Fernando Moctezuma Pereda, Coordinador de las y los Diputados Federales de Hidalgo. Los ex gobernadores Adolfo Lugo Verduzco, Jesús Murillo Karam, Manuel Ángel Núñez Soto y José Francisco Olvera Ruiz. Habló de Esperanza, por iniciar una nueva etapa en la vida política, administrativa y social de Hidalgo, además de Agradecimiento, por la oportunidad que le dieron miles de hidalguenses al depositar su voto y su confianza. Una palabra más, clave, fue la de “compromiso”, con las nuevas generaciones de hidalguenses, a las que les ofreció un gobierno que será honesto, cercano y transparente. Los invitó a estar unidos a las y los hidalguenses, para alcanzar las metas. Su mensaje conciliador, lleno de esperanza, habló de sumar buscando un estado en paz. La lucha es un sentido común donde todos tienen que poner el esfuerzo para que todas las comunidades indígenas tengan agua potable, drenaje y electricidad, y acceso a la educación y a la procuración de justicia. Vaya tarea de Omar Fayad, nada es imposible, todo es cuestión de voluntad. De tomarlo con mucha seriedad. Reconoció el trabajo de sus antecesores en el combate a la pobreza y la marginación, pero aún existen desequilibrios en las regiones del estado. Un renglón altamente importante por supuesto, es la construcción de una base firme en el terreno de las proyecciones, pero para esto invitó a todos los profesionistas, académicos para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y se enmarca en los 5 ejes siguientes: Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, Hidalgo Próspero y Dinámico, Hidalgo Humano e Igualitario, Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz, Hidalgo con Desarrollo Sustentable, ahí están las tareas quizás más importante por donde comenzar a estructurar lo que se quiere para Hidalgo. Y giró la instrucción primera, la más sentida, en la que la sociedad queda en su cabeza, por supuesto los servidores públicos tienen una sola misión importante, servir más y mejor a la ciudadanía, dando una atención cercana, de calidad, oportuna, y con un trato digno y respetuoso. Esto no es sin duda una cuestión publicitaria, sino una obligación que la sociedad lo toma de manera seria, pero que el día de mañana así lo quiere. Su exigencia es un reto público, cuando se les refiere a sus colaboradores de trabajar fuera de las oficinas; en el campo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales, en todos los lugares y rincones donde el ciudadano requiera el apoyo de su gobierno. Los secretarios recibieron la encomienda formal y pública, el Secretario de Obras supervisará por tierra las obras y los caminos del Estado para que vea sus condiciones, “que no vuele en helicóptero, sino que sienta, como todos los ciudadanos, las necesidades que existen en cada carretera y cada camino que recorra”. La Secretaria de Educación estará en las escuelas y cerca de las necesidades de los maestros y de nuestros niños y niñas. El de Agricultura estará siempre en el campo, en los ejidos y comunidades, cerca de los campesinos y sus cosechas. El Secretario de Salud recorrerá las clínicas y hospitales para que conozca las carencias de cada uno de ellos, donde no haya doctores, camas, o medicinas, para atender a nuestros enfermos. Habló de audiencias públicas como una constante se puso el saco “me alejaré del confort de la oficina y estaré en campo atendiendo y supervisando, no los informes ni los reportes que me den mis colaboradores, sino las acciones concretas de gobierno y el sentir de la gente”. El gobernador del estado se auto flageló, le pidió a sus amigos, no a los trabajadores comunes, sino a los cercanos, lo mantengan con los pies en la tierra. Como ya se había dicho, desaparece la Secretaría de Planeación, para que las tareas de programación y planeación financiera pasen a la Secretaría de Finanzas evitando meses de retraso en los trámites. Las funciones propias de la planeación estratégica pasan a ser una unidad dependiente directamente del gobernador. Esto sin duda acorta distancia y no deja la tarea fundamental del sentir del ciudadanos en el manejo burocrático, es decir no da pretextos para no atender, o para no dar una respuesta ya sea positiva o negativa pero que al ciudadano se le responda. Mire este anuncio, el que las coordinaciones regionales se vuelvan ventanillas únicas de atención a la ciudadanía, donde puedan hacer gestión de todas las secretarías del gobierno sin necesidad de trasladarse a la capital. Lo comentábamos, esto acorta distancia, quita topes y cuestiones de selectividad a la hora de responder. Otro tema es la separación a la Cultura de la Secretaría de Turismo. Su evolución intenta que los recursos destinados al arte y la cultura sean aplicados a su fomento, divulgación y promoción y no a nóminas abultadas e ineficaces. ¡Zaz! Esto nos conmina a entender más y mayor una visión direccionada a darle certidumbre a los espacios del gobierno. Otro anuncio es la creación de la Secretaría de Movilidad que atienda y solucione con visión amplia y con los más altos estándares en materia de políticas públicas de movilidad, problemas que hoy son a diario en los pachuqueños. Reiteró que en su gobierno no habrá corrupción, y daremos paso al ejercicio transparente de la rendición de cuentas. Cero tolerancia a la corrupción; no más diezmos ni moches, se apegará a los lineamientos que enmarcan la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, instrumentará el Sistema Estatal Anticorrupción, para prevenir, detectar y sancionar todo hecho de corrupción. Un tema importante es la creación de consejos ciudadanos lo que es lo mismo sumar a la población a coadyuvar a la creación de las políticas públicas. Respecto a los ayuntamientos contarán con todo el respaldo del gobernador les dio los mejores deseos a los 84 Presidentes Municipales del estado ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones