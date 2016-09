Apreciaciones A escasos días de que los presidentes municipales rindan su primer informe de gobierno, los regidores se niegan a opinar de los trabajos realizados hasta el momento por la administración en turno, lo cual es comprensible viniendo de la ciudadanía más no de los regidores que se supone revisan minuciosamente los movimientos mensuales de la administración, aunque algunos es de reconocer que solamente acuden a aprobar, quizá sin enterarse realmente de los movimientos que se hacen con los recursos del pueblo, lo que si es importante es el recurso que quincenalmente les es entregado. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Se supone que la asamblea es la voz de los ciudadanos como realmente corresponde a cada integrante de cabildo. En Tancanhuitz a pesar de los señalamientos que existen en contra de los policías municipales por pobladores del municipio, estos, se asegura, no han llegado a oídos de las autoridades municipales, por lo cual no se pueden sancionar a los uniformados aun cuando hayan pedido la tradicional mordida a quienes transitan sin algún documento, o simplemente porque se estacionan durante algunos minutos en la calle principal a pesar de que no existan los señalamientos correspondientes; y es que en este sentido, se había notificado que se instalaran señaléticas para desviación de algunas calles que serán de un solo sentido, lo cual hasta el momento no se ha visto en el lugar a pesar de que los operativos iniciaron desde hace dos meses atrás. Dentro del mismo municipio se llevan a cabo acusaciones en contra de la empresa que se encuentra realizando los pozos profundos para detectar la existencia de agua en algunas comunidades, ya que se asegura que lo que se está buscando es la existencia de petróleo en las mismas y no el vital líquido como quieren hacer creer a la población, sin embargo el caso se está tornando más político que social ya que en el rumor se encuentran involucrados militantes del partido movimiento regeneración nacional, sin embargo esto ha alertado a algunos pobladores, ya que dichos comentarios se han hecho hasta en reuniones con habitantes de diferentes sectores del municipio que hasta se encuentran tomando la determinación de no permitir una excavación más en sus comunidades, lo cual bien podría afectar los verdaderos trabajos de búsqueda de agua para abastecimiento del vital líquido a comunidades como Tuzantla, Tamaleton y Cuajenco. En Tanlajás la basura se encuentra representando un verdadero dolor de cabeza para los pobladores, al menos de la cabecera municipal que se quejan del acumulamiento de los desechos, los cuales con el agua lluvia incrementan su mal olor y por consecuencia mosquitos y mala imagen para el lugar y mientras tanto las unidades siguen descompuestas y esto retrasa los trabajos de los colaboradores de la administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones