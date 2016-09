Apreciaciones El fin de semana pasado, comenzó a difundirse en la capital potosina que será la empresa cervecera alemana Heinneken la que llegará a instalar en Ciudad Valles su centro de distribución ya que como se recordará, en la anterior visita del gobernador Juan Manuel Carreras López, su titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Gustavo Puente había anunciado que una factoría llegaría a la zona industrial, pero que en su momento se diría de manera oficial. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este lunes el alcalde Jorge Terán Juárez en entrevista y debido a que no es una noticia que le toque todavía anunciar a él, solamente respondió al respecto que la cervecera alemana es una de las varias empresas que tienen interés de operar en el municipio. Se ha dicho que para la construcción de la nave invertirán varios cientos de millones de pesos y aunque no será una planta de producción sino solo de distribución por lo cual no representará muchos empleos por lo menos, en caso de que si se formalice su instalación, pondrá fin, junto con la tienda Walmart, PEPSICO y Ron Potosí, al estancamiento en el que se mantuvo la ciudad por cerca de 15 años. En menos de un año, a la delegación regional de la SCT en la Huasteca Norte le han cambiado ya en dos ocasiones su titular, primeramente el actual gobierno estatal tardó dos meses en definir que Oscar Chávez –el ex director de la Policía en el trienio de Juan José Ortiz- quedaría a cargo de esa oficina, el cual solo duró hasta finales de abril de este año. Después, a días de que Óscar Chávez presentara su renuncia, fue designado en su lugar el profesor Pedro Martínez quien solo duró también cuatro meses en el cargo ya que el pasado viernes fue destituido. Este lunes el abogado Hugo Rentería Gómez es quien está al frente de la delegación quien de plano no ha tenido tampoco experiencia en el tema de transporte. Y es que por lo menos Óscar Chávez tenía una leve o mínima noción del transporte mientras que el profesor Pedro Martínez desconocía del tema lo mismo que el actual. Después de más de un año de haberse comenzado a construir el teatro que en un principio iba a hacerse en el parque Colosio, tal parece que por fin en este mes será inaugurado oficialmente y con ello se pondrá en uso. Y es que desde el 2013, la ex diputada federal María Concepción Ramírez Díez anunció que había bajado recursos federales de varios millones de pesos para esa obra que estaba proyectada edificarse a orillas del río Valles pero el entonces alcalde Juan José Ortiz, debido a que esa zona es inundable, decidió que se construyera a un costado de la alberca municipal. Ese teatro incluso fue objeto de críticas hacia el ex gobernador Fernando Toranzo, ya que el año pasado, antes de que dejara el cargo, cuando presentó un informe por microrregiones en ciudad Valles, se apropió de esa obra en el video que fue elaborado en aquel entonces, y en donde la presentó como terminada cuando apenas estaba empezando la construcción. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones