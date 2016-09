MHD toma coordinación de gobierno en la huasteca En reclamo al incumplimiento que ha tenido el gobierno del estado a sus solicitudes y presentación de proyectos para el campo. Ciudad Valles, S.L.P.- La mañana de este lunes cerca de un centenar de campesinos adheridos al Movimiento Huasteco Democrático, tomaron las instalaciones de la Coordinación de Gobierno del Estado, en reclamo al incumplimiento que ha tenido el gobierno del estado a sus solicitudes y presentación de proyectos para el campo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Algunos de los integrantes de este grupo portaban machetes. Fue alrededor de las 09:45 horas que varias camionetas y vehículos comenzaron a apostarse en el exterior de las oficinas, ubicadas sobre el boulevard México-Laredo, bloqueando los carriles de circulación de sur a norte, descendiendo de las mismas decenas de campesinos algunos de ellos portando machetes y encabezados por el líder del MHD Said López de Olmos, quien ingresó hasta la oficina del representante del gobierno del estado en la huasteca, Antolín Etiene, y ante representantes de los medios de comunicación anunció la toma de las instalaciones de gobierno de manera indefinida; cabe señalar que también se bloquearon las salidas posteriores del edificio que dan a un estacionamiento. López de Olmos, externó que la toma del edificio se dio por la nula respuesta que han tenido como organización de parte del gobierno del estado, después de una mesa de diálogo que sostuvieron hace aproximadamente dos semanas y a la cual sólo acudió un par de funcionarios y los demás mandaron a sus representantes, donde además se acordó que tendrían respuesta a sus peticiones antes de que se llegara el mes de Septiembre. “Hace dos semanas nos sentamos y los días pasaron y ni una llamada de cortesía para decirnos cómo van nuestras peticiones nos han dado, ya estamos cansados de que nos traten así y que nos dejen esperando en los pasillos, por eso estamos aquí reiniciando la lucha”, dijo. Said agregó que la toma de las instalaciones de la coordinación de gobierno es sólo el inicio de una serie de acciones que realizará su organización, las cuales irán subiendo de tono en la medida de que sus demandas no sean escuchadas. Entre los reclamos que presentan el MHD, es la mala atención que reciben los campesinos en el Hospital Regional y Central donde prácticamente son sacados al no contar con recursos para pagar los tratamientos, exigiéndoles sumas impagables a pesar de contar con beneficios como el seguro popular. Cabe señalar que hasta entrada la tarde los campesinos no habían sido atendidos por ninguna autoridad, por lo que permanecían bloqueando el boulevard y apostados dentro y fuera de las instalaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Anuncian construcción del primer comedor comunitario en territorio potosino Heineken sería la empresa que se instalará próximamente en Ciudad Valles Hugo Rentería, nuevo delegado de la SCT en la Huasteca Norte Exhorta la SSA a extremar precauciones ante lluvias Hay alarma por asaltos en “La Troncones”