Toma de protesta de Pascual Chárrez "Yo voy a trabajar en sus pueblos, pediré las audiencias en sus comunidades, ya que nuestra campaña no era de solo 40 días sino de 20 años, hasta que este pueblo cambie", señaló. Ixmiquilpan, Hgo.- Este lunes se llevó a cabo la toma de protesta de los presidentes municipales en todo el Estado de Hidalgo, y en Ixmiquilpan no fue la excepción. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Pascual Chárrez Pedraza tomó protesta de su cargo como presidente municipal de Ixmiquilpan. En punto de las 16:00 horas dio inicio el acto protocolario en donde Pascual Chárrez Pedraza tomó protesta de su cargo como presidente municipal de Ixmiquilpan, acompañado de su esposa Susana Paz, ante cientos de personas que presenciaron el evento. Con la bienvenida a los diferentes gremios y a las diversas personas que acudieron al acto solemne, fue como dio inicio este acto protocolario en donde posteriormente Pascual Chárrez Pedraza rindió protesta de propia voz a su cargo. Seguido del acto solemne, el ya alcalde de este municipio dirigió su mensaje a la ciudadanía presente, "quiero agradecer infinitamente a nuestro Dios que nos permite estar reunidos aquí en paz y tranquilos, festejando el triunfo de Ixmiquilpan. Quiero reconocer la civilidad con la que la gente se comportó durante todo el pasado 5 de junio, el día de las elecciones; esperaba otro mensaje, demostramos que somos un pueblo levantado en corazón, espíritu y que no somos broncos." Señaló que el camino por el que los Ixmiquilpenses tenemos que transitar es por el del respeto mutuo, "así vamos a caminar, respetando a Dios, a nuestros hermanos y a nuestras autoridades. Convoco a todos los Ixmiquilpenses a que evitemos la división, que dejemos de pelear, ya que vimos que unidos logramos salir adelante". Agregando que pese a que fue electo por más de 25 mil personas, gobernará para los más de 200 mil habitantes, "yo no veo panistas, perredistas o priístas, solamente mi pueblo que lleva el anhelo que yo llevo, que lleva la sangre que yo llevo, y así vamos a trabajar para todos. Trabajaremos con la máxima honestidad y todos deben saber lo que hace este gobierno. Yo voy a trabajar en sus pueblos, pediré las audiencias en sus comunidades, ya que nuestra campaña no era de solo 40 días sino de 20 años, hasta que este pueblo cambie." Así mismo, destacó la importancia de la mujer indígena ya que justamente en este día también se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, "no quiero dejar desapercibido este día tan importante para mis hermanos indígenas, pero sobre todo a las mujeres, un abrazo fraternal y una felicitación fuerte por este día." Cabe mencionar también que a este acto acudió Daniel Rolando Jiménez Rojo, Secretario de Desarrollo Social, en representación de Omar Fayad Meneses; Isidro Pedraza, Senador; Ubaldo Chávez Pérez, Director del Centro de Bachilleres Tecnológico Agropecuario (CBTa) número 67 de El Tephé; Alejandrino Ramírez Furiati, entre otros más.