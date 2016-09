Raúl Badillo Ramírez rindió protesta como alcalde de Huejutla Huejutla, Hgo.- Raúl Badillo Ramírez, rindió protesta este lunes 5 de septiembre como presidente municipal constitucional, ante la asistente de un numeroso contingente que se concentró en los terrenos de la Feria de Nochebuena, y donde estuvo acompañado por el C.P Joel Hernández Mendoza, representante personal del gobernador Omar Fayad Meneses, así como del ex alcalde Alfredo San Román Duval. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Raúl Badillo fue muy claro al mencionar que la era política concluyó y que ahora solo queda el firme compromiso de velar por el desarrollo de su municipio, estableciendo que no desmayará en ese objetivo de cumplir con creces cada uno de los proyectos. En su mensaje, Raúl Badillo fue muy claro al mencionar que la era política concluyó y que ahora solo queda el firme compromiso de velar por el desarrollo de su municipio, estableciendo que no desmayará en ese objetivo de cumplir con creces cada uno de los proyectos. “Estoy totalmente convencido que el fin de toda actividad política es el bien común, hoy asumo la responsabilidad de ser el presidente municipal de todos los huejutlenses, he protestado guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del Estado Hidalgo”, refirió de manera textual, al recalcar que las piedras que encuentre en el camino, no serán jamás un obstáculo que lo lleve a incumplir de manera firme el compromiso que tiene con su pueblo huasteco. Recalcó que es una persona acostumbrada a superar barreras y que esa experiencia que hoy tiene será la clave para resolver los planteamientos que los huejutlenses le demanden. “Mi propósito es conducir este gobierno hacía una participación social incluyente, comprometida y enriquecedora, con la experiencia de los adultos, la disposición de los jóvenes, la sensibilidad de la mujeres y el deseo común genuino por mejorar la calidad de vida de todos los huejutlenses; en este sentido, haremos una correcta aplicación de los recursos públicos, para que los beneficios y programas estén al alcance de toda la gente que lo necesite, atenderemos prioritariamente las colonias y comunidades que presentan mayor carencia” subrayó. Reafirmó el compromiso de impulsar la inversión local, por lo que dijo, construirá alianzas comerciales con los productores de la región a quienes capacitarán para que puedan prestar mejores servicios que motiven la inversión y por consecuencia se generen empleos con mayor calidad de ingresos. En su participación, Joel Hernández Mendoza, señaló que el gobierno estatal trabajará de la mano con todas las alcaldías pues respeta la voluntad del pueblo y no habrá distingo alguno sobre las administraciones. En esta responsabilidd, Raúl Badillo Ramírez estará acompañado por los síndicos, Mayté Pérez Reyes, Yanira Sánchez Ruiz así como los regidores Jassar Sayja Ramírez Olivares, Sandra Vite Arellano, Hernán Arjuna Hernández Cortés, Alberta Hernández Hernández, Rigoberto Ramírez Cortez, María del Socorro Amador Martínez. Del nmismo modo, forman parte de este ayuntamiento municipal: Felipe Hernández Hervert, Patricia Martínez Carpio, Rutilio Vite Gómez, Alba Vera Lara, Leopoldo Hernández Santos, Jorge Enrique Lara Vite, María de Jesús Meléndez Salas, Juan de Dios Monroy Cisneros, Sonia Ángeles Rojo,Amado Badillo Hernández, Edilberto de Jesús Viniegra Austria, Noemí Melo Hernández y Tlalya Martínez Ramírez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Mecánicos de la Huasteca participan en Curso Intensivo de capacitación Piden Abogados al nuevo Gobierno Estatal hacer valer el estado de derecho Expulsan a 22 yernos de localidad de Santa Cruz Pide a ciudadanos unirse en las acciones “mano dura… a la basura” Analizará CCC junto con autoridades la promoción de tipo turístico