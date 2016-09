“UN GOBIERNO INCLUYENTE, CERCANO Y TRANSPARENTE”: OMAR FAYAD Rinde protesta de Ley como gobernador Constitucional de Hidalgo. Será una administración cercana, moderna y sin corrupción para la atención de los hidalguenses Define reingenierías para dependencias y un plan basado en cinco ejes fundamentales Instruye a su gabinete a salir de las oficinas y descentralizar el gobierno para desarrollo estatal Estado | Estado 0 Comentarios “La riqueza de Hidalgo está en su gente, en su cultura, en sus tradiciones, en su pasado, pero sobre todo en su futuro”. “Aprovecharé mi experiencia para lo que me he preparado durante toda mi vida, luchar contra las injusticias sociales, esto significa que trabajaremos intensamente para que, si naces en el seno de una familia pobre, la esperanza de vida sea igual a la de las familias con mayores recursos”. Pachuca de Soto, Hgo. a 05 de septiembre de 2016.- Al rendir su protesta de ley como gobernador Constitucional de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, expresó que en su gobierno no habrá cabida para la corrupción, pues privilegiará el ejercicio transparente y la rendición de cuentas, por lo cual creará un Sistema Anticorrupción Estatal. Con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comenzó la sesión solemne de la LXIII Legislatura para la toma de protesta por parte de diputadas y diputados locales, siendo el Auditorio Gota de Plata el recinto aprobado para tal fin, donde el legislador Marco Antonio Ramos Moguel pasó lista, con asistencia de 28 legisladores, presididos por María Luisa Pérez Perusquía. Ante la presencia de exgobernadores, gobernadores constitucionales y electos del país, así como de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, Omar Fayad agradeció el voto de confianza brindado por los miles de hidalguenses que depositaron un voto de confianza en él. Emoción, esperanza, agradecimiento y compromiso, fueron los elementos presentes del discurso con el que Omar Fayad reiteró su compromiso ante el pueblo hidalguense, para la construcción de una nueva historia de prosperidad, transparencia, paz y tranquilidad, como un compromiso con las nuevas generaciones, “con quienes me comprometo por la tierra que tanto amamos; no vamos a evadir nuestras responsabilidades y unidos alcanzaremos las metas, las divisiones quedaron atrás”. El gobernador Omar Fayad delineó las primeras recomendaciones específicas para cada uno de las y los secretarios que integran su gabinete, con el fin de que conozcan de primera mano los conflictos que enfrenta la población en su día a día y con ello elevar la calidad de la atención mediante el establecimiento de audiencias públicas ciudadanas. “Quienes inician esta administración cuentan ya con la directriz precisa del estado al que aspiramos los hidalguenses y será la base para el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con cinco ejes fundamentales: un gobierno honesto, un gobierno cercano a la gente, un gobierno moderno, un Hidalgo próspero y dinámico, un Hidalgo humano e igualitario, seguro con justicia y en paz, un Hidalgo con desarrollo sustentable”. Subrayó la importancia de contar con un gobierno que escuche, conozca y resuelva los problemas de la gente; “mi primera instrucción para los funcionarios públicos es servir más y mejor a la ciudadanía, brindando una atención cercana, de calidad, oportuna y con un trato digno, voy a exigir a mis colaboradores trabajar fuera de las oficinas, en el campo, en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en todos los lugares donde el ciudadano requiere el apoyo”. Aclaró que se alejará del confort de la oficina; “estaré en campo atendiendo y supervisando, no los informes ni los reportes que me den mis colaboradores, sino las acciones concretas de gobierno y el sentir de la gente”. Sostuvo que los auténticos amigos son los que apoyan y aportan, los que saben cómo no estorbar sino ayudar, no los que piden y se aprovechan. “Es mi convicción ser un gobernador que sirva a todos y a todas, y sepa diferenciar entre su deber único de servir y los límites de la amistad sincera y solidaria”. Omar Fayad añadió la necesidad de contar con un diálogo permanente basado en la cordialidad, el respeto y la tolerancia, con el fin de unir fuerzas y caminar en un solo sentido que derive en un estado armónico y seguro. “Aprovecharé mi experiencia para lo que me he preparado durante toda mi vida, luchar contra las injusticias sociales, esto significa que trabajaremos intensamente para que, si naces en el seno de una familia pobre, la esperanza de vida sea igual a la de las familias con mayores recursos”. Adelantó que durante los próximos seis años su administración, en conjunto con la sociedad y quienes quieran participar, hará que Hidalgo crezca mucho; “que crezca más, que crezca como lo merecen los hidalguenses, como lo merecemos todos; en los últimos años hubo importantes avances en el combate a la pobreza y la marginación pero hay que reconocer que aún existen desequilibrios en nuestra región”. Reiteró su convencimiento en que la riqueza de Hidalgo está en su gente, en su cultura, en sus tradiciones, en su pasado, pero sobre todo en su futuro. Apostó por un gobierno de puertas abiertas, moderno y cercano a la gente que escuche y resuelva los problemas sociales con un trato respetuoso, oportuno y eficaz. Reconoció a los trabajadores de gobierno, a quienes expresó que será recíproco con los que siempre han dado compromiso, lealtad y trabajo; “a ustedes les apoyaremos, les daremos lo necesario para trabajar y no los haremos pagar de su bolsa ninguna acción de gobierno. Pero también identificaremos a los que no cumplen con las obligaciones que debe tener todo servidor público; para éstos ya no habrá cabida”, advirtió. Anunció además la creación de una Agencia Promotora para atraer más inversiones, nacionales e internacionales, que transformen a Hidalgo en el mayor polo de desarrollo del centro de México, así como la apertura de una ventanilla única para agilizar los trámites de quienes desean establecer empresas. Finalmente, Omar Fayad reconoció la presencia de gobernadores constitucionales de 14 entidades, así como de los electos que entrarán en funciones en próximos días, así como a funcionarios federales senadores, diputados y servidores públicos que acudieron para demostrarle su respaldo, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, titular de la Sedatu y enlace del gobierno federal en Hidalgo. 