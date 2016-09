A trabajar en unidad convocó Eustorgio Hernández Morales Al asumir ayer el cargo como presidente municipal de Yahualica, dijo que su reto principal será seguir impulsando el desarrollo y atender las principales demandas de la ciudadanía HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Aquí se puede apreciar a los nuevos integrantes de la Asamblea municipal, rindiendo su protesta de rigor. En el presídium acompañan al presidente municipal Eustorgio Hernández Morales y su esposa, los regidores actuales y el presidente saliente, Perfecto Hernández Bautista. Con un retraso de dos horas, ya que el evento estaba programado para iniciar a las 10:00 horas, ayer asumió el cargo como presidente municipal constitucional de Yahualica, Eustorgio Hernández Morales, en un evento sencillo pero muy emotivo, arropado por nutrido contingente de yahualiquenses, que no se movieron de su lugar hasta que comenzó el cambio de poderes municipales. Es importante señalar que todo inició con la instalación de la sesión solemne de Cabildo, con el tradicional pase de lista y posteriormente con la lectura del acta anterior, en donde se hizo saber que se había declarado al auditorio municipal como recinto oficial para la transmisión de poderes municipales, en la última sesión de cabildo de la Asamblea municipal saliente, celebrada el pasado 31 de agosto del presente año. Posteriormente y luego de declararse quórum legal se procedió a pedir a una comisión de regidores para que fueran por el profesor Perfecto Hernández Bautista, alcalde de Yahualica hasta ese entonces y por el edil electo Eustorgio Hernández Morales, declarándose un receso de aproximadamente 10 minutos. Minutos más tarde arribaron a las instalaciones del auditorio municipal Eustprgio Hernández Morales acompañado de su esposa y del presidente municipal saliente, Perfecto Hernández bautista. Una vez que se les recibió y se les presentó como corresponde ante todos los asistentes, se reanudó el protocolo de la sesión solemne de cabildo, pidiéndole al alcalde en funciones, hiciera la toma de protesta a los nuevos integrantes del cabildo para posteriormente invitarlos a pasar al presídium, para que ocuparan el lugar que les corresponde, despidiendo a los regidores salientes. Acto seguido se le dio la oportunidad al nuevo alcalde de Yahualica, ya investido como tal, para que ofreciera su mensaje, en donde hizo un llamado a la sociedad en general y a los partidos políticos con presencia en el municipio, a dejar a un lados los intereses personales y sumarse al trabajo que el Ayuntamiento que encabeza, estará realizando en favor de todos los habitantes de ese municipio. Expresó que su reto será mantener la tranquilidad, atender las inquietudes de todos los sectores y sobre todo seguir generando el desarrollo que requiere Yahualica, apoyándose en la gestión de los recursos públicos que se necesiten. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Satisfecho con el deber de haber cumplido, ex alcalde Ex alcalde agradeció a yahualiquenses por respaldar su gobierno Empleados inconformes ante la falta de pago Denuncian a ex director del Registro Civil por cobrar y no realizar trámites Alcalde inauguró el Centro Recreativo Cultural de Zoquitipán