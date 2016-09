Manifestación en alcaldía por adeudo de aguinaldos a ex empleados Tomaron instalaciones y no darán acceso advierten HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Ayer por la mañana ex empleados de la administración municipal anterior, se manifestaron ayer por la falta de pago de la parte proporcional de aguinaldos. Jaltocán, Hgo.- Ante la falta de pagos de aguinaldo, este lunes amanecieron tomadas las instalaciones de la alcaldía por parte de ex empleados pertenecientes al periodo 2012-2016, en donde se notó la presencia incluso de los integrantes de la asamblea municipal quienes exigían el pago de acuerdo a la Ley. El pasado domingo por la noche fue tomada la Presidencia Municipal por parte de 180 ex empleados de todos los niveles, quienes exigían el pago de aguinaldo ante el cambio administrativo ya que según los representantes expresaron que el recurso fue retenido por parte del Gobierno del Estado afectando con ello a los ex trabajadores del Ayuntamiento, quienes deben de recibir en total alrededor de un millón 250 mil peso en base a la Ley. Debido a que concluyó el periodo 2012-2016 presidido por el edil Hipólito Hernández Aquino, y que no hubo respuesta a la liberación del recurso, según lo dieron a conocer los afectados el domingo a las 9 de la noche se tomaron las instalaciones de la alcaldía, por lo que este lunes permanecían en el lugar y amenazaron con seguir ahí y no permitir el acceso de no haber una solución a su situación. Entre los inconformes se creó un comité de 6 empleados y otro de igual número de regidores, mitad priístas y mitad perredistas quienes tuvieron una plática con personal de la Subsecretaría el pasado sábado, y que este martes volverán a reunirse y que esperan que ya se dé una solución. Dijeron que en la próxima reunión pedirán a las autoridades que el pago de aguinaldos se haga por medio de finanzas y que no llegue a la actual administración, porque temen que les apliquen algún descuento o no se les proporcione su pago en caso de que hubiera algún pendiente en la cuenta pública. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Guillermo Amador tomó protesta ante una gran cantidad de personas Toman instalaciones de la presidencia Asamblea nombró calle del mirador “Domingo García” Sanciones a quienes vendan alcohol a menores de edad Personas adultas buscan adquirir su certificado a través del IHEA