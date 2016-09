Apreciaciones Lo que será la sesión del Congreso del Estado en el municipio de Tanlajás el próximo mes de octubre, ha generado que la administración se encuentre ya en movimiento para lo que serán los preparativos, sobre todo en materia de seguridad cuando el municipio se encuentra imponiendo que sea la policía comunitaria quien resguarde el lugar en coordinación con la policía municipal, a pesar de que siempre estas actividades son resguardadas por la secretaría de seguridad pública del estado, sobre todo ante los tiempos de inseguridad que se han registrado en la zona y que podría generar renuencia en los diputados para llevar a cabo dicha actividad en el municipio. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En este sentido es de reconocer la capacidad de los elementos de la policía comunitaria quienes ordenadamente peinaron la zona en todo momento durante la visita del gobernador del estado Juan Manuel Carreras en su visita por este municipio, sin embargo esto se deriva de que ya de por si el municipio es tranquilo. Pero además se espera que el día 8 de octubre sea histórico para Tanlajás, no solamente por su primera asamblea ordinaria del Congreso del Estado, sino que además tras dar fecha tras fecha, se asegura que para ese mismo día quede totalmente activada la señal de celular al ser una de las peticiones de los diputados para poder llevar a cabo la reunión en dicho lugar sin necesidad de quedar incomunicados durante su estancia en el municipio. Hablando de señal de celular, quien no ha considerado a fondo para que este proyecto se lleve a cabo en el municipio, es la administración de Huehuetlán y no precisamente la actual, sino todas las que hasta el momento han estado al frente del ayuntamiento y que ni al menos las pruebas han realizado para que esto sea posible. Continuando con el tema de la señal de celular, en donde es común que la ciudadanía se queje por la falta de señal para internet, es el municipio de Aquismón en donde a pesar de que si cuentan con este tipo de servicio aunque deficiente, ya que el internet es demasiado tardado, al no ser 3G y ante el incremento de número poblacional con aparato celular inteligente este funciona lentamente, generando que la administración anterior buscara en su momento que se revalorara la señal, ante lo cual levantó algunas firmas las cuales sin embargo no fueron presentadas y por lo tanto no se llevó a cabo el proyecto de mejoras de la señal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones