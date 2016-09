Apreciaciones El conflicto que se ha venido presentando entre la organización de El Rayo y Antorcha Campesina aparentemente se encamina a terminar de la mejor manera a través de la celebración de un acuerdo entre ambas organizaciones, en el cual las dos rutas podrán brindar el servicio a los usuarios pero bajo ciertas restricciones. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El “pero” está en que del lado de los del Rayo no son todos los que están, ni están todos los que son, ya que solamente cuatro transportistas acudieron a esta firma cobijados por el representante legal de la organización, Juan Torres, la asociación Comerciantes y Vecinos Organizados AC, lo cual no habla de una mayoría, ni siquiera de la mitad de la organización, lo que mantiene la incertidumbre del lado de Antorcha al cuestionar si valdrá de algo el acuerdo firmado. Se entiende hay un interés por darle una salida lo más pronto posible al conflicto, sin embargo se percibe que falta la cimentación de parte de la autoridad para que todo el trabajo avanzado no se venga abajo y derive en un conflicto mayor entre ambas organizaciones, puesto que los de El Rayo pudieran en todo caso simplemente desconocer dicho documento y hasta quienes lo firmaron por no tomarlos en cuenta. En el tema de la salud, ayer se llevó a cabo la reunión intersectorial para abordar lo referente a las acciones de prevención en contra del dengue, zika y chikungunya, en donde a pesar de que se observó una buena respuesta a la convocatoria se notó la ausencia de representantes de instituciones y departamentos, ya que si bien es un problema que afecta a toda la sociedad en general, no se notó esta representatividad. Se observa que al menos la Secretaría de Salud está tratando de hacer lo que está a su alcance en lo que a trabajos de concientización y operatividad se refiere y la relación estrecha que guarda con el ayuntamiento a través de la coordinación de salud debería favorecer que las acciones de lleven de manera más eficiente, sin embargo ayer se pudo observar ausencias como el propio director de ecología, Fernando Palomares, quien envío un representante. Mismo caso en los regidores, ya que no estuvo presente el regidor de plazas y mercados Sergio Enrique Delgado Cabrera a pesar que le correspondía, ni Servando Ruiz regidor de ecología, mientras que la regidora de salud, Diana Torres estuvo presente en la reunión pero se retiró antes de las mesas de trabajo, por tanto solo se llevó la información de bulto que se les proporcionó y no se involucró en los acuerdos. En el caso de los comerciantes, hubo disgusto en el hecho de tener que parar otro día más para realizar la jornada de limpieza ya que para ellos representa pérdidas al mantener su negocio sin trabajar, sin embargo Doña Macaria, quien ha pasado décadas viviendo del comercio recordó que hace 30 años cuando surgió la epidemia de cólera fue necesario cerrar el comercio por 40 días, lo que generó pérdidas mucho mayores, por lo que ahora cerrar un día no significa gran cosa. Ayer el alcalde Baldemar Orta López reanudó las giras de trabajo por la zona urbana y las comunidades del municipio, en donde se hicieron algunas inauguraciones así como arranques de obra que ya han pasado por los procesos de validación, debido a las medidas establecidas en este ejercicio y que han causado el retraso en el arranque de casi todos los municipios. Ahí mismo se le cuestionó al alcalde sobre la petición que ha surgido desde el cabildo sobre la valoración del desempeño de los funcionarios y de hacer los ajustes necesarios, señalando que se encuentran aún en ese proceso y que se está en espera de que tener los resultados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones