El dirigente del MHD Said López de Olmos anunció que para este miércoles prevé radicalizar las acciones de protesta que comenzaron el pasado lunes, al plantarse frente a las oficinas de Representación de Gobierno, ya que dice que las autoridades estatales no les han dado respuesta satisfactoria a las peticiones que los llevaron a manifestarse. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El lunes por la mañana los manifestantes que, dice provienen de toda la huasteca, cerraron parcialmente el bulevar México-Laredo en el carril de Sur a Norte, y debido a que no los atendieron, ayer por la tarde cerraron las oficinas de gobierno ya que según, el Secretario de Gobierno del Estado no cumplió en sostener un diálogo con ellos vía telefónica, así que habrá que esperar que acciones tomarán en las primeras horas de la mañana de este día. Expuesto quedó en todo el estado el director del plantel CONALEP de Valles Moisés Flores, ya que el domingo pasado fue golpeado en plena zona centro por una persona a quien dijo no conocer, pero que según versiones de testigos, le reclamó del porque estaba saliendo con su ex pareja. El día de ayer dicha nota informativa circuló en medios estatales y aunque no tuvo nada que ver ese hecho con la vida educativa de ese plantel, sino más bien fue algo personal, habrá que ver si le acarrea por lo menos un llamado de atención de parte del director estatal de ese sistema Miguel Campos Cambranis. Continúa la confrontación entre los dos sindicatos de la DAPAS, ya que el día de ayer, Anastasio García del Artículo 123 acusó a su homólogo del gremio mayoritario Alejandro Ballesteros de haber dado órdenes a jefes de área del organismo para que no le dieron trabajo el martes de la semana pasada, a dos de sus representados. Anastasio García anunció que ya puso en conocimiento de todo lo que está pasando al titular de la STPS Manuel Lozano, quien se comprometió a dialogar con el alcalde Jorge Terán para darle solución a las demandas que vienen peleando desde hace casi un año. El presidente municipal de Valles anunció que en próximas semanas estará visitando de nueva cuenta esta ciudad el titular de la SEDESOL a nivel federal José Antonio Meade para inaugurar lo que será, el primer comedor comunitario en su tipo que se construirá en esta localidad y que será edificado en una de las colonias que se encuentran dentro del polígono de mayor pobreza alimentaria. Este martes trascendió que Denisse Ortega Zapata fue designada como la enlace o la encargada del módulo de la PROFECO en ciudad Valles, quien atenderá la queja de los consumidores de la huasteca luego de que por más de un año permaneció acéfala, desde el anterior trienio. Ortega Zapata ocupó ese cargo a principios del trienio de Juan José Ortiz Azuara pero debido a que le adeudaban varios meses de salario por quien era en aquel entonces el delegado de la PROFECO en San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, optó por renunciar al cargo y en aquel entonces fue relevada, primero por Milán Aquiles y luego por Rosa Blanco, hasta que un año antes de que culminará esa administración municipal, quedó acéfala hasta esta semana. Y es que aunque el anterior Ayuntamiento había manifestado que sí recibían quejas en el Municipio, lo cierto es que no había una persona dedicada 100% a ello, por lo que las personas que se sentían dañadas por empresas que les vendían un producto o bien les prestaban algún servicio estaban indefensos y a la deriva.