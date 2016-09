Sigue Ballesteros operando contra Sindicato Artículo 123 Piden al alcalde y a la dirección de la DAPAS que así como al otro sindicato cuando hacen sus paros laborales no les descuentan de su salario así también a ellos. El líder del Sindicato Artículo 123, Anastasio García Rodríguez, acusó que el secretario general del otro gremio de la DAPAS, Alejandro Ballesteros Corona, sigue operando en contra de ellos tomando atribuciones que no le corresponden como el ordenar a diversas áreas que no les den trabajo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA SEMANA PASADA integrantes del Sindicato Artículo 123 se manifestaron en la Plaza Principal Dijo que el martes de la semana pasada, un día después de que miembros de Artículo 123 se manifestaran en la Plaza Principal, varios de sus representados que salen a reubicar medidores y hacer inspecciones, no les querían dar trabajo. “No les querían dar trabajo a unos de mis compañeros que porque Alejandro le había ordenado al jefe de ellos que no les diera trabajo siendo que el presidente me acababa de decir en la noche –del lunes- que se quería llevar la fiesta en paz pero al día siguiente ya están esos problemas otra vez” dijo. Informó que el lunes antepasado, tras esa protesta contra la dirección de la DAPAS en donde exigían el cumplimiento a varios puntos, se reunieron por la noche con el alcalde Jorge Terán quien se comprometió a entregarles de inmediato los impuestos retenidos a sus salarios pero no ha sido así. El viernes pasado dijo, se reunió en la capital potosina con el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Manuel Lozano Nieto a quien puso en conocimiento de todo ello y dicho funcionario se comprometió a sentarse a dialogar sobre ello con el alcalde. Se quejó que “nosotros cuando ellos se paran no andamos diciendo que no les den trabajo pero el señor se toma el privilegio de decirles que no nos den trabajo”. Pidió al alcalde y a la dirección de la DAPAS que así como al otro sindicato cuando hacen sus paros laborales no les descuentan de su salario, así también a ellos no les quiten un día de su salario por manifestarse hace más de una semana. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cerró el MHD las oficinas de Representación de Gobierno Nombran enlace de PROFECO en Valles Sanciones económicas hasta de 150 salarios mínimos a quien tire basura en ríos y arroyos El 30 de septiembre será el Primer Informe de Gobierno del alcalde “Me confundieron” dice director de CONALEP tras recibir golpiza