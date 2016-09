Antorcha firma acuerdo sólo con cuatro transportistas de El Rayo Representante legal de El Rayo señala que quienes firman son los que quieren trabajar dentro de la legalidad y los demás deberán sumarse también Tras el conflicto que se ha venido presentando entre la organización Antorcha Campesina y la ruta El Rayo, Chapulhuacán, finalmente ayer se firmó un acuerdo para poder trabajar respetando el servicio de cada uno, sin embargo solamente cuatro de los transportistas de El Rayo firmaron el acuerdo a lo que su representante señaló que los demás deberán someterse al mismo si quieren trabajar o se les aplicará la ley. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Representantes de Antorcha y El Rayo firmaron un acuerdo aunque de manera parcial para trabajar en San Luis Lo anterior se llevó a cabo en una reunión celebrada en la oficina de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se dieron cita los representantes de la ruta Chapulhuacán, Ubaldo Hernández Guzmán, así como Juan Torres López, presidente de la organización Comerciantes y Vecinos Organizados A.C. quien representa a los transportistas de El Rayo, así como el delegado de la SCT en la huasteca sur, Leoncio Abel Durzo Hernández. La finalidad de esta reunión fue la de firmar un acuerdo entre ambas organizaciones en donde se establece que El Rayo podrá brindar el servicio a este municipio únicamente de Hidalgo a Tamazunchale, sin hacer ascenso ni descenso de pasaje en el trayecto y que no podrán llevar pasajeros de regreso, mientras que los de la ruta de Chapulhuacán continuarán trabajando de manera normal. De esta forma ambas organizaciones podrán trabajar, aun cuando las unidades de El Rayo no se encuentran legalizadas ya que no cuentan con un permiso de la SCT para trabajar, sin embargo serán solamente cuatro las unidades que podrán operar bajo este acuerdo, ya que el resto de las 29 unidades que la conforman no entraron a esta firma. Esto generó recelo en los representantes de Chapulhuacán, ya que señalaron que entonces no es acuerdo entre organizaciones sólo entre Antorcha y cuatro transportistas, por lo que cuestionaban sobre la garantía de que se respeten los acuerdos firmados por los demás que estaban ausentes. A lo que el representante de El Rayo manifestó que quienes están firmando dan muestra de buscar la legalidad y de querer trabajar de manera pacífica, por tanto los demás deberán incluirse también en este acuerdo de lo contrario se les habrá de aplicar la ley por parte de la SCT. Por su parte el delegado manifestó que la SCT habrá de ejercer únicamente en la parte que le corresponde de San Luis Potosí, ya que no tiene injerencia del lado de Hidalgo por tanto lo que suceda pasando los límites será responsabilidad de las autoridades de aquella zona, y que este acuerdo no libra a quienes lo firman de las posibles sanciones que puedan ocurrir. Ubaldo Hernández reconoció la buena disposición y apertura al diálogo de la ruta de El Rayo, así como también el trabajo del delegado y del Secretario de Comunicaciones que atendieron la problemática que se estaba presentando y señaló que mientras los acuerdos se respeten trabajarán sin problema, señalando además que la salida de Primo Dothé fue benéfica para las negociaciones ya que nunca aceptó dialogar y solo buscaba la confrontación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Autoridades piden acatar disposiciones, comerciantes reclaman falta de apoyo Planificación familiar disminuye población escolar: Supervisor En la escuela María Cleofás Cruz inauguran biblioteca Profr. Alberto Ambrosio Martínez En la XEW acusan de nula seguridad y trabajos de ecología En fin de semana no hay servicio de urgencias en clínica 37