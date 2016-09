Herido en casa del ex alcalde El incidente surgió al calor de las copas derivado de una discusión y posterior riña, en donde uno de los participantes saco un machete con el que lesionó a su oponente HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Vecino de la ciudad de Huejutla, fue lesionado en Cuatlimax en la casa del ex alcalde Gabino Hernández Vite. Tlanchinol, Hgo.- Vecino de la ciudad de Huejutla, tras estar consumiendo bebidas etílicas en la casa del ex alcalde Gabino Hernández Vite, ubicada en la comunidad de Cuatlimax, estuvo a punto de ser degollado tras suscitarse una riña; afortunadamente varios de los que encontraban ahí intervinieron y evitaron que las cosas pasaran a mayores. El presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido. El incidente se registró la madrugada del pasado martes, alrededor de la 01:00 horas, cuando un grupo de personas al estar consumiendo bebidas etílicas en la vivienda del ex edil Gabino Hernández Vite, de pronto sobrevino una riña entre Adán Juárez y Juan “N “N”, este último al verse en desventaja en la pelea sacó un filoso machete y atacó a su contrincante. Por ese motivo uno de los participantes que resultó herido en la gresca comenzó a desangrarse, siendo auxiliado y trasladado al hospital Ilusión por quienes ahí se encontraban para que lo atendieran medicamente. Vecinos de Cuatlimax reportaron que fue uno de los hermanos del ex alcalde Gabino Hernández, a bordo de una camioneta quien trasladó al lesionado al Hospital Ilusión. Cabe señalar que Adán Juárez quien es de la ciudad de Huejutla, fue quien resultó herido en los hechos suscitados en ese lugar. Familiares acudieron a interponer su denuncia ante las autoridades ministeriales correspondiente, por el delito de lesión para que se proceda conforme a derecho y sea detenido el presunto responsable. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguirán implementando platicas en escuelas Fue una gran satisfacción trabajar con la gente Toma protesta Pablo Salazar como alcalde constitucional de Tlanchinol Necesario aplicar medidas preventivas por el mal tiempo Casi mata a golpes a su propia esposa