En el Cristiano iniciará consulta indígena el próximo 15 de octubre: INDEPI Xilitla, S.L.P.- El próximo 15 de octubre la comunidad de El Cristiano será sede del arranque de la Consulta Indígena informó Raúl de Jesús González, director del Instituto Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien pidió no se politice el tema. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Raúl de Jesús González, director del Instituto Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Tras asístir este lunes a este municipio a la celebración del día Internacional de la Mujer indígena, el funcionario estatal reconoció publicamente que existe una recomendación de derechos Humanos en donde ya solamente falta desahogar el tema de la consulta. Por tal motivo explicó que será el próximo 8 de de septiembre cuando se tiene previsto emitir la convocatoria, aunque acotó "la fecha es tentativa, todo depende del acuerdo de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado". En cuanto a que si el plan de desarrollo corre peligro debido a que no se ha llevado a cabo esa consulta respondió "no, no, yo creo que esa no es una interrogante que tenemos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos nos recomienda reponer la consulta solamente para enriquecer el plan". El Director de INDEPI, añadió que se tienen las recomendaciones del mandatario estatal, de hacer entrega de la convocatoria en las asambleas y los temas de consulta "pero también nos ha pedido el señor gobernador que como funcionarios hagamos solamente la parte que nos corresponde como es la de organizar y de estructurar el proceso de la consulta". Y será el grupo técnico ajeno al gobierno el que llevará operativamente la consulta. De igual forma, dijo les fue solicitado que no hagan intervenciones de inducción, de acoso o decirles a los grupos indígenas qué es lo que tienen que decir en la consulta. "Será la misma asamblea quien elija la mesa directiva para llevar a cabo el proceso de la consulta en cada comunidad y las entidades normativas, los observadores y los garantes de la consulta solamente serán observadores" puntualizó.