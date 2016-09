Apreciaciones La Maestra Sayonara Vargas Rodríguez rindió protesta como secretaria de Educación Pública de Hidalgo ante el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar. Para la nueva administración que encabeza el gobernador Omar Fayad Meneses, la educación juega un papel fundamental. Señaló que el reto no es fácil, pero confió en el trabajo comprometido de la nueva secretaria, quien tiene una amplia trayectoria en materia educativa en la esfera federal. La instrucción del gobernador Omar Fayad Meneses es realizar un trabajo impecable, colaborativo, con resultados contundentes, por lo que, dijo, trabajará hombro con hombro con el magisterio estatal, con los 52 mil 199 docentes de todos los niveles educativos, para que los 995 mil 901 estudiantes tomen sus clases cómodamente en espacios dignos y con los mejores maestros del país. Sayonara Vargas Rodríguez es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ha sido, entre otros puestos: Coordinadora Nacional de los Colegios Científicos y Tecnológicos de los Estados; coordinadora y secretaria técnica del Espacio Común de la Educación Media Superior para el desarrollo de proyectos comunes entre los subsistemas de este nivel educativo; coordinadora general de Universidades Politécnicas, y subdirectora de Radio y Televisión en el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior SEP Hidalgo. Sayonara Vargas Rodríguez, realizó nuevos nombramientos en la SEPH. A la Subsecretaría de Administración y Finanzas llega Pablo Moreno Calva; a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial de Políticas Educativas, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez; a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero. También fueron nombrados: José Antonio Zamora Guido, director general de Educación Superior; Sergio Arteaga Carreño, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CEyTEH); Gloria Edith Palacios Salmón, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH). Leopoldo Rodríguez Valdez, director general de Recursos Financieros; Basilisa Alonso Oliver, directora general de Recursos Materiales y Servicios; Rodolfo Ignacio Escudero Sánchez, director general de Administración y Desarrollo de Personal; Julia María Valera Piedras, directora general de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación; Jorge Hernández Márquez, director general de Desarrollo Curricular; Abundio Pérez Martínez, director general de Educación Básica. Rocío Ruiz de la Barrera, directora general de El Colegio del Estado de Hidalgo; Enrique Estrada Rodríguez, secretario técnico de la SEPH; José Alonso García Domínguez, director de Eventos Especiales, y Daniel Zárate Ramírez, director general de Comunicación Social. Hablando de cambios en el ámbito nacional el Presidente de México decidió hoy hacer los cambios más profundos en su gabinete desde que llegó al poder. Peña Nieto se ha visto obligado a mover a uno de los hombres más cercanos desde que era Gobernador: Luis Videgaray, a quien no movió de su cargo por el escándalo de posible corrupción con Grupo Higa pero quien, se pudiera entender, paga, ahora sí, el error histórico que significó traer a Donald Trump a México. El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció, este mediodía, la primera gran sacudida a su Gabinete en cuatro años. Se va su más poderoso y cercano colaborador, Luis Videgaray Caso, quien lo ha acompañado desde que el mandatario era Gobernador del Estado de México. Todos los cambios, a casi cuatro años de Gobierno, tienen un sabor a las elecciones presidenciales de 2018. En el lugar de Videgaray, en la Secretaría de Hacienda, entra José Antonio Meade. Luis Enrique Miranda Nava asume la Secretaría de Desarrollo Social y deja la subsecretaría de Gobernación. Es decir, se fortalece la posición de Osorio Chong en Gobernación que, en sí misma, arrastra infinidad de problemas acumulados en estos pocos años: desde el combate a la violencia hasta la inestabilidad social por los desaparecidos, el conflicto magisterial. Osorio Chong quedó apuntalado con los cambios. La salida de Videgaray se da a un día de que llegue el paquete económico 2017 al foro legislativo y en medio de una debacle de la economía mexicana. Videgaray, quien en varias ocasiones fue considerado como presidenciable, había sido objeto de críticas por parte de la iniciativa privada por la Reforma Fiscal que se aprobó en 2013. Claudia Algorrí Guzmán, titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocería en la Secretaría de Hacienda, confirmó a distintos medios que Videgaray deja el cargo y al parecer no será movido a algún otro lugar dentro del Gabinete. Se dice que irá al Estado de México a coordinar a los candidatos del PRI a distintos puestos con miras a buscar la candidatura por la gubernatura. Localmente en Tasquillo a partir de este pasado cinco de septiembre es como la Presidenta Municipal, Miriam Ramírez Mendoza, viene despachando en las oficinas del ejecutivo municipal, la tercera mujer en la historia al estar al frente de una administración municipal en Tasquillo. Desde las primeras horas de la mañana del pasado lunes es como la Presidenta Municipal comenzó con los trabajos al frente de esta nueva administración, sin dejar de laborar en áreas tan importantes como lo son: servicios municipales y seguridad pública, en el transcurso de las horas se ha hecho la presentación de los nuevos titulares de cada área, esto con el fin de formalizar cada equipo de trabajo que acompañará a Ramírez Mendoza en estos próximos cuatro años. En Ixmiquilpan Pascual Chárrez Pedraza se mantiene frente a una gran expectativa en lo que será su gabinete y que no es público aun, se trata de una pregunta obligada ¿cumplen el perfil? Porque hasta donde se sabe, ya consideran algunos al delegado de San Nicolás como próximo director de reglamentos, veremos si esto es real. En Zimapán el próximo director de seguridad pública es el buen amigo Gustavo Trejo que se desempeñó al frente de la secretaría de seguridad de Ixmiquilpan, pudimos tener contacto y se confirma el hecho. En este mismo municipio el director de Protección Civil es un ex colaborador de Zunoticia Alberto Montufar, quien dejó de ser nuestro corresponsal para asumir la titularidad de esta dependencia, ambos ciudadanos están ampliamente calificados en sus desempeños y en hora buena amigos, a atender a la sociedad.