Apreciaciones Para disgusto seguramente de los detractores sistemáticos del alcalde Baldemar Orta, sus constantes críticas en intención de desgastar su imagen, no han provocado el efecto deseado en los sitios donde el edil da respuesta de atención a obras o peticiones que se le formularon y es que en los recorridos de inicio o inauguración de obra, los beneficiarios se perciben realmente agradecidos y convencidos del trato y atención brindada. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El alcalde lleva hasta el momento ya varias giras, y quienes lo acompañan en sus recorridos no pueden evitar recibir el comentario de agradecimiento que personas le brindan, pero a diferencia de cómo se le vio durante la campaña o incluso cuando los visitó para conocer qué obra estaban priorizando que con recelo o duda le exponían sus inquietudes, al menos hasta el momento en los trabajos llevados a cabo la gratitud de las personas se percibe real. Ayer se pudo constatar parte de esto en el Tepetate, ahí en febrero el alcalde acudió para supervisar los trabajos del puente vehicular que se construye sobre el Moctezuma, en ese entonces aunque fue recibido con agrado por las autoridades y vecinos, se percibía la desconfianza en varios de ellos. Cuando les explicaba cómo se avanzaba en la obra del puente, varios le insistían en que se terminara, y ya cuando recorrió las calles del Tepetate y fue invitado a el Jardín de Niños "Mariano Matamoros", los maestros le solicitaron el apoyo para adquirir un proyector pues no les alcanzaba el recursos. Ahí el alcalde se comprometió, pero la duda en que lo cumpliera se sentía entre los docentes. Padres de familia y maestros de la Primaria "Hermenegildo Galeana" en esa ocasión también casi lo obligaron a entrar a su plantel para mostrarles las deterioradas instalaciones con que contaban: una biblioteca con un techo sostenido por una viga de metal y otra aula con trasminado de agua que tenía verdes las paredes y el piso hecho una alberca. El alcalde les ofreció la construcción de las aulas, lo que de momento pareció hasta exagerado y aun cuando los solicitantes le agradecieron, en particular una madre de familia, que se identificó dentro de la sociedad de padres de la escuela, se mostró enérgica en que les cumpliera y dejando reflejado su duda que les cumpliera. Ayer el alcalde regreso, y para sorpresa tal vez no de los pobladores que ya aprecian el avance de las obras, sino de quienes lo acompañaron la primera ocasión y ahora ya en los resultados, se confirmó que lo que les había ofrecido casi se ha cumplido, el proyector se lo agradecieron los alumnos del jardín de niños; en la Primaria "Hermenegildo Galeana", un aula ya se construye, los baños ya se hicieron y la segunda aula comprometida para el próximo año se permutó por un auditorio que dicen les urge más para evitar los rayos del sol que al final del agua, ya un salón los protegerá. La gente se le vio agradecida, satisfechas con sus obras. Las autoridades gustosas acompañaron al alcalde en el recorrido por el puente que ya se empató de ambos lados. Incluso sirvieron de testigos para explicar a vecinos de otras comunidades que se impacientan con sus solicitudes, de que las gestoría les han llevado tiempo, incluso años, pero que en la voluntad del alcalde ha estado realmente cumplirles y ha quedado demostrado. Así tal vez en la cabecera municipal exista quien todavía continua en su interés personal, pero allá donde los vecinos se organizaron, pidieron obras y se pusieron de acuerdo, la opinión ya parece ser otra, a la de hace un año.